Розповіді

“Оса” гостра не тільки на язик, а й вправно знищує ворожу техніку! Історія операторки ПТРК

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 13:00
Валерія “Оса”: історія операторки протитанкового ракетного комплексу
Фото: Українська Правда. Життя

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