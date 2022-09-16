Врятовані скакуни допомагають людям: на Рівненщині відкриється центр іпотерапії

Коні-переселенці лікуватимуть дітей та військових від душевних травм, які заподіяли російські окупанти. На базі державного іподрому на Рівненщині планують створити центр іпотерапії.

Центр іпотерапії на Рівненщині

Від початку війни тамтешні стайні стали прихистком для півсотні породистих скакунів, яких вивезли з регіонів, де точилися запеклі бої. Щоб відкрити такий центр психологічної реабілітації, волонтери шукають інвесторів.

Це жеребець Форан, українська верхова порода, йому 11 років — у самому соку, — розповідає доглядальниця коней Катерина.

Жеребця Форана на іподром у Мирогощі привезли навесні з Очакова. Це місто на Миколаївщині від початку повномасштабної війни перебуває під постійними обстрілами окупантів.

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Бельгію вивезли з кінно-спортивного клубу, що неподалік Бучі. У березні окупанти влаштували там собі шпиталь — одних коней вигнали, інших розстріляли.

Вони десь 25-30 днів бігали у полях. Тобто самотужки шукали собі їжу, воду. Вижили не всі, — каже власник коней Андрій.

Нині усіма цими тваринами, а їх тут з різних куточків України понад півсотні, опікується пані Вікторія Марущак. Вона — заслужена майстриня України з кінного спорту.

На цей час тут 54 скакуни. Останні приїхали з Енергодара, Марганця. Там район атомної станції. Чотири голови коней ірландського походження, народжені в Ірландії.

Іпотерапія для дітей та військових

На конюшню вже приходять перші відвідувачі. Це дітки, яким коні і маленькі поні допомагають у лікуванні.

Ходять до нас поки дві дівчинки. Одна з них не розмовляла. Тепер вона заговорила. Багато хто приходить. Нам потрібен постійний фахівець на іпотерапію, — каже Вікторія.

На цьому іподромі дуже хочуть зробити масштабний центр психологічної реабілітації і для дітей, і для військових.

— Ми хочемо, щоб цей об’єкт функціонував. Це колосальний магніт, і основний напрям — це реабілітація. Ми розуміємо, що наші хлопці зараз потребуватимуть дуже багато зусиль, щоб вийти з цієї ситуації, яка є, — каже голова Дубенської ОВА Володимир Пекарський.

Та об’єкт потребує капітального ремонту, і одній громаді з цим не впоратись. Щоб реалізувати задуманий проект, Фонд держмайна планує виставити цей комплекс на аукціон.

Необхідно знайти інвесторів для того, щоб зробити готель та центр іпотерапії. Я дуже сподіваюся, що це буде гарний приклад приватизації, — розповідає виконувачка обов’язків голови Фонду держмайна України Ольга Батова.

Іподром розташований на території єдиного в Україні коледжу, який навчає фахівців кінної справи. Тож із запуском проекту робітників не бракуватиме.

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