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Врятовані скакуни допомагають людям: на Рівненщині відкриється центр іпотерапії

Катерина Курбанова 16 Вересня 2022, 22:00

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