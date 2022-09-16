Спасенные скакуны помогают людям: в Ровенской области откроется центр иппотерапии

Лошади-переселенцы будут лечить детей и военных от душевных травм, причиненных российскими оккупантами. На базе государственного ипподрома в Ровенской области планируют создать центр иппотерапии.

Центр иппотерапии в Ровенской области

С начала войны местные конюшни стали убежищем для полусотни породистых скакунов, вывезенных из регионов, где шли ожесточенные бои. Чтобы открыть такой центр психологической реабилитации, волонтеры ищут инвесторов.

Это жеребец Форан, украинская верховая порода, ему 11 лет — в самом соку, — рассказывает Екатерина.

Жеребца Форана на ипподром в Мирогоще привезли весной из Очакова. Этот город в Николаевской области с начала полномасштабной войны находится под постоянными обстрелами оккупантов.

Бельгию вывезли из конно-спортивного клуба около Бучи. В марте оккупанты устроили там себе госпиталь — одних лошадей выгнали, других расстреляли.

Они где-то 25-30 дней бегали в полях. То есть самостоятельно искали себе пищу, воду. Выжили не все, — говорит владелец лошадей Андрей.

Сейчас всеми этими животными, а их здесь из разных уголков Украины более полусотни, занимается Виктория Марущак. Она заслуженный мастер Украины по конному спорту.

На данный момент здесь 54 скакуна. Последние приехали из Энергодара, Марганца. Там район атомной станции. Четыре головы лошадей ирландского происхождения, рожденные в Ирландии.

Иппотерапия для детей и военных

На конюшню уже приходят первые посетители. Это детки, которым лошади и маленькие пони помогают в лечении.

Ходят к нам пока две девочки. Одна из них не разговаривала. Теперь она заговорила. Многие приходят. Нам нужен постоянный специалист по иппотерапии, — говорит Виктория.

На этом ипподроме очень хотят сделать масштабный центр психологической реабилитации и для детей, и для военных.

— Мы хотим, чтобы этот объект функционировал. Это колоссальный магнит, и основное направление — это реабилитация. Мы понимаем, что нашим ребятам сейчас понадобится очень много усилий, чтобы выйти из сложившейся ситуации, — говорит председатель Дубенской ОВА Владимир Пекарский.

Но объект нуждается в капитальном ремонте, и одной общине с этим не справиться. Чтобы реализовать задуманный проект, Фонд госимущества планирует выставить этот комплекс на аукцион.

Необходимо найти инвесторов для того, чтобы сделать отель и центр иппотерапии. Я очень надеюсь, что это будет хорошим примером приватизации, — рассказывает исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Украины Ольга Батова.

Ипподром находится на территории единственного в Украине колледжа, обучающего специалистов конного дела. Поэтому после запуска проекта работников будет достаточно.

Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты делают экологическую катастрофу и убивают дельфинов.

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