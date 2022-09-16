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Спасенные скакуны помогают людям: в Ровенской области откроется центр иппотерапии

Катерина Курбанова 16 сентября 2022, 22:00

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Спасенные скакуны помогают людям: в Ровенской области откроется центр иппотерапии
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Сорокатонная Ляля, которая крушит россиян на Запорожском направлении — танкист о своей боевой машине
Спасенные скакуны помогают людям: в Ровенской области откроется центр иппотерапии
Читать дальше
Штаты заняли определенную позицию: посол США Бриджит Бринк рассказала о помощи Украине и российских манипуляциях

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