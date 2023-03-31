Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег

Уже наступного дня після операції пацієнт може ходити! Це нова для України технологія протезування: в кістку вживлюють штучну кінцівку.

Сучасну методику привіз у Львів з Австралії один із піонерів цього напрямку — Муньєд Аль Мудеріс. Історія лікаря вартує окремої уваги.

Він народився в Іраку, що був тоді в стані війни, тож з дитинства бачив багато понівечених людей і мріяв якось допомогти їм.

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Ідея остеоінтеграційного протезування — це швидка реабілітація та повернення до самостійного життя, — пояснює лікар.

На рахунку професора вже 1500 таких операцій по всьому світу для людей, які постраждали в автокатастрофах, військових, а також пацієнтів з інфекційними та іншими хворобами.

У Львові відомий лікар навчає українських медиків цьому методу протезування. Наступний візит Мудеріса до України вже заплановано на квітень.

Мушу сказати, що у ваших лікарів є дуже добрі навички, а сама команда дуже вмотивована та зацікавлена в роботі з важкими пацієнтами, — зауважує ортопед-травматолог.

Війна в Україні несе розруху, поранення та смерті. Але водночас в медицині спостерігається небачений розвиток. Дивись про українські стартапи, які виготовляють протези.

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