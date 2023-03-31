Lifestyle

Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 31 Березня 2023, 07:00

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Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні

Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег
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