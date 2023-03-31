Уникальная технология протезирования теперь и в Украине! Австралийский врач учит львовских коллег

На следующий день после операции пациент может ходить! Это новая для Украины технология протезирования: в кость вживляют искусственную конечность.

Современную методику привез во Львов из Австралии один из пионеров этого направления — Муньед Аль Мудерис. История врача стоит отдельного внимания.

Он родился в Ираке, который был тогда в состоянии войны, так что с детства видел много раненных людей и мечтал как-то помочь им.

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Идея остеоинтеграционного протезирования — это быстрая реабилитация и возвращение к самостоятельной жизни, — объясняет врач.

На счету профессора уже 1500 таких операций по всему миру для пострадавших в автокатастрофах, военных, а также пациентов с инфекционными и другими болезнями.

Во Львове известный врач учит украинских медиков этому методу протезирования. Следующий визит Мудериса в Украину уже запланирован на апрель.

Должен сказать, что у ваших врачей очень хорошие навыки, а сама команда очень мотивирована и заинтересована в работе с тяжелыми пациентами, — отмечает ортопед-травматолог.

Война в Украине несет разруху, ранения и смерть. Но в медицине наблюдается невиданное развитие. Смотри про украинские стартапы, которые производят протезы.

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