Lifestyle

Уникальная технология протезирования теперь и в Украине! Австралийский врач учит львовских коллег

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 31 марта 2023, 07:00

Больше видео
0:05:42
Айдін Айдінов про залаштунки роботи ресторанів
Разговор с шеф-поваром — Айдин Айдинов раскрыл тайны работы ресторанов
0:03:35
Электровелосипед
От почтальонов до военных — все в восторге от черниговских электробайков!
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:02:31
Одежда для животных
Сменила профессию, шьет одежду для животных и донатит! История переселенки из Николаевской области
Смотреть больше

Последние видео
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні

Уникальная технология протезирования теперь и в Украине! Австралийский врач учит львовских коллег
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Наступление россиян на пяти направлениях и оборона Бахмута: карта боевых действий в Украине 31 марта в режиме онлайн
0:04:11
Микола Могилевський: історія про евакуацію людей з гарячих точок
Всеми правдами и неправдами уже десять месяцев эвакуирует людей из горячих точек! История 24-летнего волонтера
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакуют вещи и на родину? Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, с которой должна съехать УПЦ МП
0:03:52
Белые ангелы
Четырехлапые Красногоровки: как Белые ангелы спасают животных из-под обстрелов
0:04:20
Тетяна Васильченко: історія парамедикині про полон
Их пытали и заставляли нас слушать! История парамедика, которая вернулась из плена и заботится о сыне собрата
0:04:18
Олександр Філліпов: історія військового про поранення та протезування
Стал для сына супергероем! История военного, который с протезом продолжает службу и хочет приближать победу
0:03:14
Ольга Самарская
Дважды забрали дом и убили мужа: как “русский мир” изменил жизнь одной женщины
0:02:26
Новости с фронта
Как происходит штурм позиций врага — инструктор ВСУ раскрыл детали
Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн
Уничтожили вражеский бомбардировщик и героически держат оборону в Бахмуте: карта боевых действий в Украине 30 марта в режиме онлайн
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Читать дальше
Наступление россиян на пяти направлениях и оборона Бахмута: карта боевых действий в Украине 31 марта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь