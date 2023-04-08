Высококачественные протезирования и реабилитация — первые военные получили новые конечности благодаря проекту Recovery

Первых трое украинских военных получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта Recovery, основанного Виктором и Еленой Пинчуками.

Сегодня в Украине еще нет практики такого протезирования верхних конечностей, пока это возможно только за границей. Количество пострадавших бойцов, нуждающихся в протезах, постоянно растет.

И хотя официальных цифр, пока идет война, не называют, ежедневно таких военных становится все больше. Не только протезирование, но и высококачественная реабилитация — это то, ради чего создан проект, и то, в чем будут нуждаться украинские защитники после ранений и еще долго после победы.

Сейчас также смотрят

Один из этих протезов заменит 28-летнему Дмитрию Финашину, Герою Украины, левую руку. В прошлом году возле Соледара боец наткнулся на засаду россиян и получил тяжелое ранение. Наложил турникет, но нашли военного на третьи сутки, и руку спасти было невозможно.

Вместе с Дмитрием своего протеза ждет и потерявший руку в боях в Киевской области десантник Кристиан и Анатолий, пострадавший во время прорыва из Мариуполя.

Такие сложные случаи протезирования, как у мужчин, когда нет руки от плеча, в Украине еще не практикуют. Так что благодаря Recovery нашли клинику за границей. Протезы производили в польской клинике InovaMed почти полгода.

Такие бионические протезы — технологическая вершина. Их сверхфункциональные средства позволяют, по возможности, вернуть человеку мелкую моторику. В бионической кисти каждый палец имеет отдельный моторчик.

Управлять можно с телефона с помощью специального приложения. Это позволяет использовать кисть для приготовления блюд, рисования и даже письма.

Кстати, производят бионические протезы в Украине тоже. Читай, в чем уникальность бионической руки производства украинского стартапа Esper Bionics.

Подписывайся на наш Telegram и следи за новостями!