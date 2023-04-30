Герои будут уверены, что в тылу о них позаботятся: в Одессе открылся центр реабилитации RECOVERY

В Одессе на базе госпитального отделения заработал инновационный центр реабилитации военных RECOVERY.

Теперь квалифицированную помощь здесь смогут получить бойцы с огнестрельными и минно-взрывными ранениями. Это уже второй центр национальной сети RECOVERY, основанный супругами филантропов Виктора и Елены Пинчуков.

Ходил с двумя костылями, теперь уже с одним. Это, пожалуй, самые лучшие тренажеры. Я таких никогда не видел, — рассказывает военнослужащий Василий Франчук.

В общей сложности еще планируют открыть десять реабилитационных заведений по всей стране до конца этого года. Инвестиции в проект составляют более 11,5 миллиона долларов.

Важнейшей проблемой в Украине будет реабилитация наших героев. Поэтому мы запустили этот проект RECOVERY и не планируем останавливаться, – рассказывает бизнесмен, основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

Как сверхсовременное оборудование помогает обновлению наших защитников — смотри в сюжете.

Ранее мы уже рассказывали, как первые военные получили новые протезы благодаря проекту Recovery.

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