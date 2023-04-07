Реабілітація просто на передовій: як ініціатива волонтерів допомагає зберегти здоров’я захисників

На Харківщині запрацювали мобільні бригади реабілітологів та фізичних терапевтів, які приїжджають до бійців просто на позиції.

Майже всі армійці через бронежилети нині мають проблеми з хребтами, попереками, шиями. Тож, автори цього наразі волонтерського проекту пропонують запровадити посаду реабілітолога в кожній бригаді.

Реабілітолог Сергій Іванов зазвичай починає роботу з діагностики. Лікар розповідає, що найчастіше бійці мають скарги на болі в спині, грудній клітці та шиї.

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До повномасштабного вторгнення чоловік працював у приватній клініці у Харкові, від червня на волонтерських засадах допомагав бійцям, а три місяці тому мобілізувався.

Часом реабілітація бійців відбувається на кордоні з РФ. Так доводиться лікуватись і захиснику Вʼячеславу, а також його побратим. Усі бійці з Ізюмського батальйону харківської бригади тероборони.

Підрозділ вже місяць, як повернувся з Бахмута. Зараз вони на відновленні — боронять кордон на півночі Харківщини.

Реабілітологи кажуть, що на бойовий дух армійців сильно впливають проблеми зі здоровʼям. Та це можна вирішити так, як це роблять в арміях країн НАТО.

Зокрема, в армії США існує спеціальна служба армійських фізичних терапевтів, які безпосередньо знаходяться в частинах та займаються відновленням бойового підрозділу, — додає Сергій.

Нині такі мобільні групи реабілітологів працюють у всіх підрозділах на Харківщині: Нацгвардія, спецпризначенці, ЗСУ, прикордонники, тероборона.

Координатор позаштатної групи з фізичної реабілітації Олег Шевцов розповідає, що кінцева мета — це виділити в кожному підрозділі та бригаді по військовослужбовцю-реабілітологу.

Тоді цей спеціаліст особисто на робочому місці буде вирішувати питання з відновлення військовослужбовців та не буде відволікатись від служби.

Допомагають стати на ноги захисникам не лише на передовій, але й в тилу. Читай, як реабілітують ветеранів війни у Хмельницькому.

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