Поставлять на ноги кожного: як реабілітують ветеранів війни у Хмельницькому

Мріють бігти стометрівку після тяжких поранень, сісти на велосипед, а головне — повернутись до лав та далі боронити свою країну.
Це прагнення багатьох бійців, які нині проходять реабілітацію в Хмельницькому шпиталі ветеранів війни.
І хоча не всі зможуть взяти зброю до рук, але точно знайдуть себе уже в цивільному житті.
Зараз вогнепальні поранення, вогнепальні травми, вони вимагають більш довготривалого загоєння, але у нас є багато гарних прикладів, що ми підняли людей із лежачих, — розповідає завідувач реабілітаційного відділення Михайло Ступчук.
Зараз вогнепальні поранення, вогнепальні травми, вони вимагають більш довготривалого загоєння, але у нас є багато гарних прикладів, що ми підняли людей із лежачих, — розповідає завідувач реабілітаційного відділення Михайло Ступчук.
Вчитися працювати руками й ногами та відновлювати нервові закінчення бійцям допомагає апаратура. Це різноманітні тренажери, електростимуляція, лазеролікування й ударно-хвильова терапія.
Свою роботу медики роблять добре і вже адаптували до звичного життя майже 3000 тяжкопоранених бійців.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що таке адаптивний спорт та чому він важливий для реабілітації військових.
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