Ти відволікаєшся від військової справи: як на Київщині захисники проходять реабілітацію за допомогою іпотерапії

Їм сказали, що вони їдуть до психолога, а насправді це був сюрприз — бійців запросили на сеанс іпотерапії у Київському центрі реабілітації Спіріт.

Центр уже 12 років працює з дітьми з вадами розвитку. Під час повномасштабної війни тут вирішили, що завдяки сеансам іпотерапії та каніс-заняттям допоможуть військовим бодай трохи забути про жахіття війни.

Для цього ідеально підійшли коні та собаки. Адже тварини не вміють лукавити і швидко встановлюють контакт із людьми, які переживають стрес.

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На сеанси з іпотерапії тепер запрошують вояків, які зараз у ротації. Менш як за два місяці на заняттях побувало майже 100 захисників і захисниць.

Кожне заняття триває понад три години. Починають із психологічних бесід із військовими, без зайвих очей та камер. А вже згодом — їзда верхи.

Психологи впевнені, що іпотерапія корисна позитивним впливом на м’язи людини. А ще, кажуть, вона допомагає позбутися дратівливості, страхів та емоційної напруги.

Військовослужбовець ЗСУ Юрій говорить, що після занять відчуває, як покращується його настрій.

Ти відволікаєшся від військової справи, неначе ти у цивільному житті.

Радниця командувача сухопутних військ ЗСУ з гендерних питань Оксана Григор’єва стверджує, що після трьох годин реабілітації з допомогою коней і собак військові зазвичай виходять зовсім з іншими емоціями — вони посміхаються.

В Україні така велика кількість травмованих війною та поранених, що доправити усіх за кордон немає змоги. Тому на Прикарпатті приватний шпиталь уже десять місяців лікує наших воїнів. Читай, як прикарпатські медики безкоштовно реабілітують військових.

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