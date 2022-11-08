Люди

Лікують після полону тіло та душу: як проходить реабілітація азовців на Прикарпатті

Ірина Тимчишин 08 Листопада 2022, 09:00

Більше відео
0:02:45
Військовий на псевдо Гривня розповів про контрнаступ
Вона не така велика, як довга — військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ
0:04:08
історія жінки з Сєвєродонецька
Хочу іншим допомагати, як вони мені: історія жінки з Сєвєродонецька, яка заново навчилася ходити
0:04:19
Ситуація у Куп'янську
Заміновані тіла окупантів досі лежать в амбулаторії: ситуація навколо Куп’янська критична
0:04:28
Сім'я Харенків
Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона
Дивитись більше

Останні відео
Ан-225 Мрія: Антонов будує новий літак Мрія

Відродимо свою Мрію! Україна почала будівництво нового літака Ан-225
0:03:53
реабілітація азовців на Прикарпатті
Лікують після полону тіло та душу: як проходить реабілітація азовців на Прикарпатті
0:12:23
Новації у навчанні
Інтерактивні застосунки для школярів без інтернету та дипломи у Дії: Шкарлет про новації в освіті
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 8 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:49
Новоолександрівка після звільнення: як жили люди в окупації
Навіть під загрозою смерті не йшли на “референдуми” — як жителі Новоолександрівки протистояли окупантам
0:12:11
Бахмут
Це фабрика смерті для окупантів: яка ситуація на Бахмутському напрямку та втрати російських загарбників
Коли перестануть вимикати світло: виконавчий директор ДПЕК
Набридло сидіти без електрики? У ДТЕК розповіли, коли перестануть відключати світло
Проміжні вибори в США: коли відбудуться і чому вони важливі для України
Від них залежатиме доля України? Коли пройдуть проміжні вибори в США та які шанси в кандидатів
0:07:38
Чому світло вимикають не у всіх будинках — пояснення ДТЕК
Заздриш сусіду, в якого є світло? Директор ДТЕК пояснив, чому електрику вимикають не всюди
0:02:45
Військовий на псевдо Гривня розповів про контрнаступ
Вона не така велика, як довга — військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ
Більше відео
Ан-225 Мрія: Антонов будує новий літак Мрія
Читати далі
Відродимо свою Мрію! Україна почала будівництво нового літака Ан-225
Новації у навчанні
Читати далі
Інтерактивні застосунки для школярів без інтернету та дипломи у Дії: Шкарлет про новації в освіті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь