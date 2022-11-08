Лікують після полону тіло та душу: як проходить реабілітація азовців на Прикарпатті

На Прикарпатті проходять реабілітацію воїни, що були поранені та повернулися з полону. Серед них — захисники Азовсталі у Маріуполі.

Армійці отримують повноцінну медичну та психологічну підтримку. Бо після пережитого, кажуть медики, потрібно вилікувати не тільки тіло, але й душу.

Заступник командира роти з роботи з особовим складом полку Азов Володимир Якович теж проходить реабілітацію у медичному центрі на Прикарпатті.

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Йому нещодавно виповнилось 60 років. До полку Азов він потрапив у 2014 році. Спочатку брав участь у військових операціях на Донбасі. Останні роки працював у війську інструктором та навчав азів молодих бійців. Та коли розпочалась повномасштабна війна, став на оборону Маріуполя.

Перший місяць були бої. А потім вони не ризикували нас атакувати, а почали бомбити.

83 дні він був у бункері Азовсталі. У підземеллях сталеливарного заводу зустрівся із сином, який теж виконував бойові завдання. Чоловік каже, що росіяни щодня бомбили сховище багатотонними фугасними бомбами.

Усі трималися до останнього, аж поки не прийшов наказ виходити з Азовсталі. Далі були 122 дні полону в Оленівці. Найважчим, як каже Володимир, для полонених були не фізичні тортури чи голод, а повна інформаційна прірва.

Говорили, що нас забули та покинули. Це сильно обтяжує.

У вересні у рамках обміну полоненими Володимир із сином повернулися додому. В Україні чоловіка зустрічав ще один син.

Відновлюється у реабілітаційному центрі на Прикарпатті й командир взводу охорони полку Азов Андрій. Він так само боронив Маріуполь та потім потрапив у полон. Говорити про пережите в ув’язненні не хоче.

Тільки у цій приватній клініці від початку повномасштабної війни медичну та психологічну реабілітацію пройшли близько 70 військових та цивільних, яких травмувала війна.

Кожного дня усі, кому довелось пережити тортури та знущання, чекають на побратимів, які й досі в полоні. За останніми даними, це ще понад дві тисячі українських захисників та захисниць.

Від нього з часом дедалі рідше приходили звістки для сім’ї, а Маріуполь окупанти бомбили все частіше. Там Андрій Кметь зустрів повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Читай історію азовця, якого з полону чекала бабуся.

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