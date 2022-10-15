Написав в останньому повідомленні “тяжко” і зник: історія азовця Андрія, якого з полону чекала бабуся

Останнє повідомлення від Андрія було простим, але водночас лякало бабусю Любов. Чоловік написав: “Тяжко”.

Від нього з часом дедалі рідше приходили звістки, а Маріуполь окупанти бомбили все частіше. Там Андрій Кметь зустрів повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

Бомбили Маріуполь, з усієї сили бомбили, не припиняли знищувати населення міста, — ділиться спогадами бабуся.

Військовий потрапив на службу ще у 2014 році. Тоді у складі Нацгвардії чоловік боронив нашу незалежність на Донеччині, брав участь у звільненні Слов’янська.

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Проте його серце бажало більшого. Тому у 2020 році Андрій долучився до лав Азова, з яким і зустрів війну, боронив незламний Маріуполь 86 днів та потрапив у полон.

Тоді у травні його рідні навіть не знали, чи живий їхній захисник. Бабуся Андрія розповідає, як побачила свого онука в одному з відео російських пропагандистів.

Він був разом з азовцями, та було видно ще одну важливу деталь — його було поранено. Проте тішило, що він живий, а значить, і надія на зустріч залишається.

21 вересня з’явилася ще одна звістка про Андрія. Цього разу вона була доброю як для цієї сім’ї, так і для родин інших 214 захисників, яких повернули з російського полону.

Бабуся згадує, як плакала від щастя разом з невісткою, коли дізналась, що її онук нарешті вдома — в Україні.

Це найкращий спогад у моєму житті.

Тепер Любов з нетерпінням чекає на зустріч з улюбленим онуком. Андрій теж мріє побачити бабусю, та поки він проходить реабілітацію і насолоджується спілкуванням із семирічним сином Максимом.

Розповіді про битви в Маріуполі шокували увесь світ. Кожна з них несе у собі разючі подробиці. Читай історію танкіста з полку Азов про оточення Маріуполя, битви за місто, вихід з Азовсталі та повернення з полону.

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