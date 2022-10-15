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Написав в останньому повідомленні “тяжко” і зник: історія азовця Андрія, якого з полону чекала бабуся

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 21:00
Андрій Кметь
Фото: Facebook

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