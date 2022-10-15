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Написал в последнем сообщении “тяжело” и исчез: история азовца Андрея, которого из плена ждала бабушка

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 октября 2022, 21:00
Андрій Кметь
Фото: Facebook

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