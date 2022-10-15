Написал в последнем сообщении “тяжело” и исчез: история азовца Андрея, которого из плена ждала бабушка

Последнее сообщение от Андрея было простым, но одновременно пугающим для бабушки Любови. Мужчина написал: “Тяжело”.

От него со временем все реже приходили известия, а Мариуполь оккупанты бомбили все чаще. Там Андрей Кметь встретил полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Бомбили Мариуполь, изо всех сил бомбили, не прекращали уничтожать население города, — делится воспоминаниями бабушка.

Военный попал на службу еще в 2014 году. Тогда в составе Нацгвардии мужчина защищал нашу независимость в Донецкой области, участвовал в освобождении Славянска.

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Однако его сердце желало большего. Поэтому в 2020 году Андрей присоединился к рядам Азова, с которым и встретил войну, защищал несокрушимый Мариуполь 86 дней и попал в плен.

Тогда в мае его родные даже не знали, жив ли их защитник. Бабушка Андрея рассказывает, как увидела своего внука в одном из видео российских пропагандистов.

Он был вместе с азовцами, но была заметна еще одна важная деталь — он был ранен. Однако радовало, что он жив, а значит, и надежда на встречу остается.

21 сентября появилось еще одно известие об Андрее. В этот раз оно было хорошим как для этой семьи, так и для семей других 214 защитников, которых вернули из российского плена.

Бабушка вспоминает, как плакала от счастья вместе с невесткой, когда узнала, что ее внук наконец-то дома — в Украине.

Это самое лучшее воспоминание в моей жизни.

Теперь Любовь с нетерпением ждет встречи с любимым внуком. Андрей тоже мечтает увидеть бабушку, но пока он проходит реабилитацию и наслаждается общением с семилетним сыном Максимом.

Рассказы о битвах в Мариуполе шокировали весь мир. Каждый из них несет в себе впечатляющие подробности. Читай историю танкиста из полка Азов об окружении Мариуполя, битве за город, выходе из Азовстали и возвращении из плена.

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