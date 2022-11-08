После плена лечат тело и душу: как проходит реабилитация азовцев на Прикарпатье

На Прикарпатье проходят реабилитацию воины, которые были ранены и вернулись из плена. Среди них — защитники Азовстали в Мариуполе.

Армейцы получают полноценную медицинскую и психологическую поддержку. Потому что после пережитого, говорят медики, военным нужно не только вылечить тело, но и душу.

Заместитель командира роты по работе с личным составом полка Азов Владимир Яковлевич тоже проходит реабилитацию в медицинском центре в Прикарпатье.

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Ему недавно исполнилось 60 лет. В полк Азов он попал в 2014 году. Сначала участвовал в военных операциях на Донбассе. Последние годы работал в армии инструктором и обучал азов молодых бойцов. Когда началась полномасштабная война, встал на оборону Мариуполя.

Первый месяц были сражения. А потом они не рисковали нас атаковать, начали бомбить.

83 дня он был в бункере Азовстали. В подземельях сталелитейного завода встретился с сыном, который тоже выполнял боевые задания. Мужчина говорит, что россияне ежедневно бомбили убежище многотонными фугасными бомбами.

Все держались до последнего, пока не пришел приказ выходить из Азовстали. Далее последовали 122 дня плена в Еленовке. Самыми тяжелыми, как говорит Владимир, для пленных были не физические пытки или голод, а полная информационная пропасть.

Говорили, что нас забыли и бросили. Это сильно тяготило.

В сентябре в рамках обмена пленными Владимир с сыном вернулись домой. В Украине мужчину встречал еще один сын.

Восстанавливается в реабилитационном центре в Прикарпатье и командир взвода охраны полка Азов Андрей. Он также защищал Мариуполь и затем попал в плен. Говорить о пережитом в заключении не хочет.

Только в этой частной клинике с начала полномасштабной войны медицинскую и психологическую реабилитацию прошли около 70 военных и гражданских, травмированных войной.

Каждый день все, кому пришлось пережить пытки и издевательства, ждут собратьев, которые до сих пор в плену. По последним данным, это еще более двух тысяч украинских защитников и защитниц.

От него со временем все реже приходили весточки, а Мариуполь оккупанты бомбили все чаще. Там Андрей Кметь встретил полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Читай историю азовца, которого из плена ждала бабушка.

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