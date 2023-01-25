Ты отвлекаешься от военного дела: как в Киевской области защитники проходят реабилитацию с помощью иппотерапии

Им сказали, что они едут к психологу, а на самом деле это был сюрприз — бойцов пригласили на сеанс иппотерапии в Киевском центре реабилитации Спирит.

Центр 12 лет работает с детьми с пороками развития. Во время полномасштабной войны здесь решили, что благодаря сеансам иппотерапии и канис-занятиям помогут военным хотя бы немного забыть об ужасах войны.

Для этого идеально подошли лошади и собаки. Ведь животные не умеют лукавить и быстро устанавливают контакт с людьми, переживающими стресс.

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На сеансы по иппотерапии теперь приглашают военнослужащих, которые сейчас в ротации. Меньше чем за два месяца на занятиях побывало почти 100 защитников и защитниц.

Каждое занятие длится более трех часов. Начинают с психологических бесед с военными, без лишних глаз и камер. А уже со временем — верховая езда.

Психологи уверены, что иппотерапия полезна положительным влиянием на мышцы человека. А еще, говорят, она помогает избавиться от раздражительности, страхов и эмоционального напряжения.

Военнослужащий ВСУ Юрий говорит, что после занятий чувствует, как улучшается его настроение.

Ты отвлекаешься от военного дела, как будто ты в гражданской жизни находишься.

Советник командующего сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева утверждает, что после трех часов реабилитации с помощью лошадей и собак военные обычно выходят совсем другими эмоциями — они улыбаются.

В Украине так много травмированных войной и раненых, что доставить всех за границу нет возможности. Поэтому в Прикарпатье частный госпиталь уже десять месяцев лечит наших воинов. Читай, как прикарпатские медики бесплатно реабилитируют военных.

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