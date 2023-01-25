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Ты отвлекаешься от военного дела: как в Киевской области защитники проходят реабилитацию с помощью иппотерапии

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 25 января 2023, 13:00

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