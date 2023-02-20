Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком

Мечтают бежать стометровку после тяжелых ранений, сесть на велосипед, а главное — вернуться в строй и дальше защищать свою страну.
Это стремление многих бойцов, ныне проходящих реабилитацию в Хмельницком госпитале ветеранов войны.
И хотя не все смогут взять оружие в руки, но точно найдут себя уже в гражданской жизни.
Сейчас огнестрельные ранения, огнестрельные травмы требуют более длительного заживления, но у нас много хороших примеров, где мы подняли людей на ноги, — рассказывает заведующий реабилитационным отделением Михаил Ступчук.
Сейчас огнестрельные ранения, огнестрельные травмы требуют более длительного заживления, но у нас много хороших примеров, где мы подняли людей на ноги, — рассказывает заведующий реабилитационным отделением Михаил Ступчук.
Учиться работать руками и ногами и восстанавливать нервные окончания бойцам помогает аппаратура. Это разнообразные тренажеры, электростимуляция, лазеролечение и ударно-волновая терапия.
Свою работу медики делают хорошо и уже адаптировали к привычной жизни почти 3000 тяжелораненых бойцов.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое адаптивный спорт и почему он важен для реабилитации военных.
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