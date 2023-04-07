Реабилитация прямо на передовой: как инициатива волонтеров помогает сохранить здоровье защитников

В Харьковской области заработали мобильные бригады реабилитологов и физических терапевтов, которые приезжают к бойцам прямо на позиции.

Почти все армейцы из-за бронежилетов сейчас имеют проблемы с хребтами, поясницами, шеями. Авторы этого волонтерского проекта предлагают ввести должность реабилитолога в каждой бригаде.

Реабилитолог Сергей Иванов обычно начинает работу с диагностики. Врач рассказывает, что чаще всего бойцы имеют жалобы на боли в спине, грудной клетке и шее.

Сейчас также смотрят

До полномасштабного вторжения мужчина работал в частной клинике в Харькове, с июня на волонтерской основе помогал бойцам, а три месяца назад мобилизовался.

Время от времени реабилитация бойцов происходит на границе с РФ. Так приходится лечиться и защитнику Вячеславу, а также его собратьям. Все бойцы из Изюмского батальона харьковской бригады терробороны.

Подразделение уже месяц, как вернулось из Бахмута. Сейчас они на восстановлении — защищают границу на севере Харьковской области.

Реабилитологи говорят, что на боевой дух армейцев сильно влияют проблемы со здоровьем. Это можно решить так, как это делают в армиях стран НАТО.

В частности, в армии США существует специальная служба армейских физических терапевтов, которые непосредственно находятся в частях и занимаются восстановлением боевого подразделения, — добавляет Сергей.

В настоящее время такие мобильные группы реабилитологов работают во всех подразделениях Харьковской области: Нацгвардия, спецназовцы, ВСУ, пограничники, терроборона.

Координатор внештатной группы по физической реабилитации Олег Шевцов рассказывает, что конечная цель — выделить в каждом подразделении и бригаде по военнослужащему-реабилитологу.

Тогда этот специалист лично на рабочем месте будет решать вопрос восстановления военнослужащих и не будет отвлекаться от службы.

Помогают встать на ноги защитникам не только передовой, но и в тылу. Читай, как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!