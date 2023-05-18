Пешеходный марафон двух ветеранов АТО: на что собирают средства защитники Украины

Двое украинских ветеранов Александр Швецов и Сергей Храпко, которые пошли воевать еще в 2014 году и получили тяжелые травмы, сегодня отправились навстречу друг другу из Киева и Житомира.

Цель волонтеров — собрать более 3 млн 600 тысяч гривен на медицинское оборудование для Главного военного госпиталя Украины.

Александр Швецов и Сергей Храпко пошли защищать Украину с самого начала российской агрессии, в 2014 году. Уже летом Александр в боях потерял ногу. Годом позже его собрат Сергей одновременно потерял руку и ногу во время минометного обстрела.

После этого ветераны активно взялись волонтерить — собирают деньги на автомобили и дроны для армии. А сегодня решились на пеший марафон между Киевом и Житомиром, чтобы купить гастроскоп для Главного военного госпиталя Украины.

Собственно, свой забег лично хотел бы посвятить Владимиру Ковальскому, который 27 февраля погиб, защищая Бучу. Это человек с двумя ампутированными ногами…поэтому сегодня я бы хотел посвятить ему, — рассказывает ветеран российско-украинской войны Сергей Храпко.

Именно в Главном военном госпитале Киева в свое время спасли жизнь Александру и Сергею. Заведение ежедневно госпитализирует по полсотни пациентов, поэтому свой гастроскоп приемной крайне необходим, чтобы сразу диагностировать тяжело раненых, а не отправлять по разным отделениям, потому что на это уходит бесценное время.

Напомним, ранее мы рассказывали о центре реабилитации RECOVERY, открывшимся в Одессе для военных.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!