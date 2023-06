Велосипедом з Лондона до Львова! Як британський підприємець збирав кошти для України

Допомогти Україні нині можеш кожен: грошима, зброєю, гуманітаркою, просто гарним вчинком чи організацією цілого проекту, що покликаний збирати кошти на відновлення нашої держави.

Британський підприємець Том Хамеші, що має бізнес у Лондоні та українському Львові, вигадав такий спосіб. Проїхавши на велосипеді з Великої Британії до України, він зібрав кошти для розмінування українських територій.

Як це було та звідки виникла ідея, розповідаємо у нашому матеріалі.

Том Хамеші не лише підприємець, а й спортсмен — обожнює велоспорт та нерідко організовував челенджі на велосипеді, аби привернути увагу до війни в Україні.

Викликом для самого себе зробив поїздку у дві тисячі кілометрів з Лондона до Львова на велосипеді.

На таку подорож чоловіка змотивував власний син.

— До 160 тис. кв. км території України забруднено мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Якщо вам важко уявити масштаби, подумайте, наскільки великий Лондон, а потім помножте на 100, — розповідає Том.

Я подумав про свого сина Фінна, якому виповнилося п’ять. Коли я кажу йому не робити чогось, перше, що він робить, — саме це. Тому я організував збір, щоб підтримати роботу з розмінування в Україні, — додає Том Хамеші.

Марафон на дві тисячі кілометрів стартував 28 квітня і тривав 16 днів. Він проїхав Францію, Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Польщу.

Протягом усього шляху Том Хамеші виходив на зв’язок з громадськістю через Twitter, й до нього почали приєднуватися й інші спортсмени. На меті було зібрати 20 тис. фунтів стерлінгів, що майже дорівнює 25 тис. дол.

Та й на цьому Том не зупинився!

Завершивши свою подорож, Том не покинув ідеї допомоги Україні. Виникла ідея проїхати 220 км по Великій Британії маршрутом, що нагадуватиме карту України.

