Велосипедом з Лондона до Львова! Як британський підприємець збирав кошти для України

Допомогти Україні нині можеш кожен: грошима, зброєю, гуманітаркою, просто гарним вчинком чи організацією цілого проекту, що покликаний збирати кошти на відновлення нашої держави.
Британський підприємець Том Хамеші, що має бізнес у Лондоні та українському Львові, вигадав такий спосіб. Проїхавши на велосипеді з Великої Британії до України, він зібрав кошти для розмінування українських територій.
Як це було та звідки виникла ідея, розповідаємо у нашому матеріалі.
Том Хамеші не лише підприємець, а й спортсмен — обожнює велоспорт та нерідко організовував челенджі на велосипеді, аби привернути увагу до війни в Україні.
Викликом для самого себе зробив поїздку у дві тисячі кілометрів з Лондона до Львова на велосипеді.
На таку подорож чоловіка змотивував власний син.
— До 160 тис. кв. км території України забруднено мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Якщо вам важко уявити масштаби, подумайте, наскільки великий Лондон, а потім помножте на 100, — розповідає Том.
Я чув про те, як часто жертвами цих мін стають діти. Батьки кажуть їм не ходити в райони, які вважаються замінованими, а діти роблять саме те, що їм заборонено.
Я чув про те, як часто жертвами цих мін стають діти. Батьки кажуть їм не ходити в райони, які вважаються замінованими, а діти роблять саме те, що їм заборонено.
Я подумав про свого сина Фінна, якому виповнилося п’ять. Коли я кажу йому не робити чогось, перше, що він робить, — саме це. Тому я організував збір, щоб підтримати роботу з розмінування в Україні, — додає Том Хамеші.
Марафон на дві тисячі кілометрів стартував 28 квітня і тривав 16 днів. Він проїхав Францію, Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Польщу.
Протягом усього шляху Том Хамеші виходив на зв’язок з громадськістю через Twitter, й до нього почали приєднуватися й інші спортсмени. На меті було зібрати 20 тис. фунтів стерлінгів, що майже дорівнює 25 тис. дол.
Та ще до завершення марафону кошти були повністю зібрані! Ба більше, реквізити й досі дійсні, тож люди продовжують надсилати гроші на розмінування території України.
Та ще до завершення марафону кошти були повністю зібрані! Ба більше, реквізити й досі дійсні, тож люди продовжують надсилати гроші на розмінування території України.
Та й на цьому Том не зупинився!
Завершивши свою подорож, Том не покинув ідеї допомоги Україні. Виникла ідея проїхати 220 км по Великій Британії маршрутом, що нагадуватиме карту України.
Drew the map of Ukraine today… with my bike. #GPSart #StravaArt pic.twitter.com/dcyFtKAsCk— Tom Hashemi (@tomhashemi) June 4, 2023
Drew the map of Ukraine today… with my bike. #GPSart #StravaArt pic.twitter.com/dcyFtKAsCk
— Я почав малювати маршрут на око, намагаючись бути якомога точнішим. Потім я зробив скриншот, наклав його на реальну карту України, щоб отримати якомога схожі лінії, — каже чоловік.
Маршрут з Лондона пролягав через Кройдон, Бракнел, Мейденгед та Рікмансворт. На всю подорож чоловік витратив вісім годин та 40 хвилин.
Маршрут з Лондона пролягав через Кройдон, Бракнел, Мейденгед та Рікмансворт. На всю подорож чоловік витратив вісім годин та 40 хвилин.
Том Хамеші й надалі не зупиняється, всіляко привертаючи увагу громадян інших країн до війни в Україні.
Серед світових лідерів є й країни, які допомагають нам не словом, а ділом: їхній список ми писали в нашому іншому матеріалі.
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