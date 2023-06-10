Велосипедом из Лондона во Львов! Как британский предприниматель собирал средства для Украины

Помочь Украине можешь каждый: деньгами, оружием, гуманитаркой, просто хорошим поступком или организацией целого проекта, который призван собирать средства на восстановление нашего государства.

Британский предприниматель Том Хамэши, имеющий бизнес в Лондоне и украинском Львове, придумал такой способ. Проехав на велосипеде из Великобритании в Украину, он собрал средства для разминирования украинских территорий.

Как это было и откуда возникла идея, рассказываем в нашем материале.

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Личный марафон в благотворительных целях

Том Хамэши не только предприниматель, но и спортсмен, обожает велоспорт и нередко организовывал челленджи на велосипеде, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

Вызовом для самого себя совершил поездку в две тысячи километров из Лондона во Львов на велосипеде.

На такое путешествие мужчину мотивировал сын.

— До 160 тыс. кв. км территории Украины загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Если вам трудно представить масштабы, подумайте, насколько велик Лондон, а потом умножьте на 100, — рассказывает Том.

Я слышал, как часто жертвами этих мин становятся дети. Родители говорят им не ходить в районы, которые считаются заминированными, а дети делают то, что им запрещено.

Я подумал о своем сыне Финне, которому исполнилось пять. Когда я говорю ему не делать чего-то, первое, что он делает, — именно это. Поэтому я организовал сбор, чтобы поддержать работу по разминированию в Украине, — добавляет Том Хамэши.

Марафон на две тысячи километров стартовал 28 апреля и длился 16 дней. Он проехал Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию, Польшу.

На протяжении всего пути Том Хамэши выходил на связь с общественностью через Twitter, и к нему присоединялись и другие спортсмены. Целью было собрать 20 тыс. фунтов стерлингов, что почти равно 25 тыс. дол.

И ещё до завершения марафона средства были полностью собраны! Более того, реквизиты до сих пор действительны, поэтому люди продолжают присылать деньги на разминирование территории Украины.

Но и на этом Том не остановился!

Маршрут: карта Украины

Завершив свое путешествие, Том не бросил идеи помощи Украине. Возникла идея проехать 220 км по Великобритании маршрутом, который будет напоминать карту Украины.

— Я начал рисовать маршрут на глаз, стараясь быть точнее. Потом я сделал скриншот, наложил его на реальную карту Украины, чтобы получить как можно похожие линии, — говорит мужчина.

Маршрут из Лондона пролегал через Кройдон, Бракнелл, Мейденгед и Рикмансворт. На все путешествие мужчина потратил восемь часов и 40 минут.

Том Хамэши и дальше не останавливается, всячески привлекая внимание граждан других стран к войне в Украине.

Среди мировых лидеров есть страны, которые помогают нам не словом, а делом: их список мы писали в нашем другом материале.

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