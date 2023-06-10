Велосипедом из Лондона во Львов! Как британский предприниматель собирал средства для Украины

Помочь Украине можешь каждый: деньгами, оружием, гуманитаркой, просто хорошим поступком или организацией целого проекта, который призван собирать средства на восстановление нашего государства.
Британский предприниматель Том Хамэши, имеющий бизнес в Лондоне и украинском Львове, придумал такой способ. Проехав на велосипеде из Великобритании в Украину, он собрал средства для разминирования украинских территорий.
Как это было и откуда возникла идея, рассказываем в нашем материале.
Том Хамэши не только предприниматель, но и спортсмен, обожает велоспорт и нередко организовывал челленджи на велосипеде, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.
Вызовом для самого себя совершил поездку в две тысячи километров из Лондона во Львов на велосипеде.
На такое путешествие мужчину мотивировал сын.
— До 160 тыс. кв. км территории Украины загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Если вам трудно представить масштабы, подумайте, насколько велик Лондон, а потом умножьте на 100, — рассказывает Том.
Я слышал, как часто жертвами этих мин становятся дети. Родители говорят им не ходить в районы, которые считаются заминированными, а дети делают то, что им запрещено.
Я слышал, как часто жертвами этих мин становятся дети. Родители говорят им не ходить в районы, которые считаются заминированными, а дети делают то, что им запрещено.
Я подумал о своем сыне Финне, которому исполнилось пять. Когда я говорю ему не делать чего-то, первое, что он делает, — именно это. Поэтому я организовал сбор, чтобы поддержать работу по разминированию в Украине, — добавляет Том Хамэши.
Марафон на две тысячи километров стартовал 28 апреля и длился 16 дней. Он проехал Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию, Польшу.
На протяжении всего пути Том Хамэши выходил на связь с общественностью через Twitter, и к нему присоединялись и другие спортсмены. Целью было собрать 20 тыс. фунтов стерлингов, что почти равно 25 тыс. дол.
И ещё до завершения марафона средства были полностью собраны! Более того, реквизиты до сих пор действительны, поэтому люди продолжают присылать деньги на разминирование территории Украины.
И ещё до завершения марафона средства были полностью собраны! Более того, реквизиты до сих пор действительны, поэтому люди продолжают присылать деньги на разминирование территории Украины.
Но и на этом Том не остановился!
Завершив свое путешествие, Том не бросил идеи помощи Украине. Возникла идея проехать 220 км по Великобритании маршрутом, который будет напоминать карту Украины.
Drew the map of Ukraine today… with my bike. #GPSart #StravaArt pic.twitter.com/dcyFtKAsCk— Tom Hashemi (@tomhashemi) June 4, 2023
Drew the map of Ukraine today… with my bike. #GPSart #StravaArt pic.twitter.com/dcyFtKAsCk
— Я начал рисовать маршрут на глаз, стараясь быть точнее. Потом я сделал скриншот, наложил его на реальную карту Украины, чтобы получить как можно похожие линии, — говорит мужчина.
Маршрут из Лондона пролегал через Кройдон, Бракнелл, Мейденгед и Рикмансворт. На все путешествие мужчина потратил восемь часов и 40 минут.
Маршрут из Лондона пролегал через Кройдон, Бракнелл, Мейденгед и Рикмансворт. На все путешествие мужчина потратил восемь часов и 40 минут.
Том Хамэши и дальше не останавливается, всячески привлекая внимание граждан других стран к войне в Украине.
Среди мировых лидеров есть страны, которые помогают нам не словом, а делом: их список мы писали в нашем другом материале.
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