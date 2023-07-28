Послухали, зрозуміли, що це важко, думали навіть не випускати — Женя Галич про реліз нового синглу Голосові

Війна залишила відбиток у всіх сферах нашого життя. Зокрема це можна помітити й у творчості артистів. У своїх піснях вони розповідають про біль війни та висловлюють як свої переживання, так і мільйонів українців.

Український рок-гурт O.Torvald випустив мініальбом Голосові. Він складається з однойменного синглу й трьох аудіоповідомлень, які українські військові записали в боях за Бахмут навесні 2023 року.

Фронтмен гурту Женя Галич у коментарі Вікнам розповів про створення релізу та чи є прототип у головного героя пісні.

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Женя Галич про створення синглу Голосові

— Реліз створювався в умовах того, що я неочікувано для себе, під час того, як ми мали презентувати кліп Дихай, поїхав із підрозділом на Бахмут.

Цей реліз був створений з голосових повідомлень, які були використані в особистих військових чатах під час виконання бойових завдань.

Ми взагалі не думали про створення цього релізу, просто в мене народилися кілька рядків і наш саунд-продюсер Костя запропонував покласти їх на музику. У нього була класна гітарна тема, і ми записали.

Але коли послухали, зрозуміли, що це дуже важко, думали не випускати. Потім, повернувшись в Київ, зрозуміли, що потрібно людям нагадати про ситуацію, яка відбувається на фронті, і що війна в країні триває.

Про це не потрібно забувати, як би важко це не було слухати, — зауважив артист.

Також він розповів про ідею кліпу на пісню.

— Ідея кліпу Голосові, так само як і ідея кліпу Дихай, народилася прямо під час того, як ми записували пісню. Я відразу уявив себе за барною стійкою, як розповідаю цю історію бармену.

А весь навколишній світ на мене не звертає увагу і не помічає мене. Людина, яка травмована, яка втратила близьких, приїхала з війни.

Мені дуже б не хотілося, щоб так було насправді з нашими військовими, які захищають країну. Про них потрібно пам’ятати й поважати, саме завдяки їм можна ходити в бар і щось робити, — наголошує Женя Галич.

Він каже, що взагалі не хотів би випускати нічого на тематику війни, а навпаки — робити щось абсолютно інше.

— Але, на жаль, так стається, що емоції, які я пережив, не відпускають. Я не хотів випускати цей трек, але навколишній світ мене ніби до цього підштовхнув, — говорить фронтмен гурту O.Torvald.

Також він додав, що пісня має реальний прототип головного героя.

Це людина, яка живе в моїй голові, вона реальна. Я про цю людину постійно думаю. Після спілкування з нею написав цей трек. На жаль, не можу сказати, хто це, але це дуже близька людина.

Також Женя Галич розповів, чи планує повноцінно повертатися до музики.

— Я не планую повноцінно повертатися до музики, не планую повноцінно повертатися до повсякденного життя, бо я не можу цього зробити, оскільки в країні йде війна.

Як можна повноцінно повернутися до життя, якщо гинуть люди, по нас стріляють? Військові на фронті втрачають кінцівки, здоров’я, життя — все це заради нашої з вами свободи й повноцінного життя.

Поки наші території не будуть звільнені, не можна повертатися до повноцінного життя, бо повноцінне життя — з розвагами, потужними дорогими машинами, пабами із заповненими літніми майданчиками — може бути лише після перемоги.

Ніхто не забороняє ходити вулицями, триматися за руки, гуляти в парках тощо. Але зловживати повноцінним життям не варто, бо війна ще триває, — вважає артист.

O.Torvald — Голосові: слухати онлайн

З початку війни багато українських гуртів розпочали благодійну та волонтерську діяльність на користь своєї країни.

Наприклад, Kalush Orchestra та БФ Твоя опора оголосили збір 1,7 млн грн для Херсонської інфекційної лікарні. Читай, на що саме підуть зібрані кошти та як долучитися до доброї справи.

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