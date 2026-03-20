Євробачення-2026: коли відбудеться і яке місто прийме конкурс

Цього року естафету Євробачення приймає Австрія — саме там у травні 2026 року стартуватимуть півфінали та фінал музичного свято, яке щороку збирає сотні мільйонів глядачів.

Коли буде Євробачення 2026, яке місто стало сценічним майданчиком конкурсу – більше цікавого у матеріалі.

Коли і де пройде Євробачення 2026

У 2025-ому переможцем Євробачення став австрійський співак JJ з піснею Wasted Love. Він набрав 436 балів і виграв гранд-фінал у Базелі.

Саме завдяки його перемозі Австрія отримала право приймати наступне, ювілейне, сімдесяте, Євробачення. А далі вже обирали місто — і тут переміг Відень, бо це фактично ідеальний кандидат.

По-перше, це столиця і найбільший транспортний вузол країни — сюди легко дістатися фанатам з усієї Європи. По-друге, саме у Відні є арена Wiener Stadthalle, яка підходить під всі технічні вимоги конкурсу. Вона велика, сучасна і вже приймала Євробачення раніше (у 2015).

Особливої уваги заслуговує сцена: вона нагадує величезну хвилю або вигнутий лист, що ніби виростає із підлоги і накриває частину простору над артистами. Ця конструкція повністю інтерактивна — вона складається з рухомих панелей і екранів, які можуть змінювати форму під кожен номер.

Під час виступів конкурсантів її поверхні можуть рухатися, а графіка огортає не лише позаду, а й зверху та з боків. А ще — багаторівневі подіуми, довгий подіум-язик, що виходить у зал, і 360-градусне світлове кільце над глядачами — картинка має бути неймовірна.

Щодо дат Євробачення 2026 — перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року.

Коли на Євробаченні 2026 виступає Україна

Наша співачка Leléka з піснею Ridnym виступить у другому півфіналі 14 травня. Причому відомо, що співатиме вона у другій половині шоу — тобто ближче до завершення ефіру . Це насправді вигідна позиція: глядачі краще запам’ятовують номери, які звучать під кінець. Тому друга половина — це шанс залишитися в голові перед голосуванням. Точний номер виступу зазвичай визначають уже ближче до самого шоу. Якщо Leléka пройде далі (а Україна майже завжди це робить), тоді буде ще один виступ — уже у гранд-фіналі 16 травня, де й визначиться переможець. Джерело головного фото: Еurovisionworld.com.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!