От Gucci до Microsoft: какие компании ушли с рынка РФ из-за вторжения в Украину

Казалось бы, ничего в нашем мире не может длиться вечно. Однако целую бесконечность можно смотреть на огонь, который испепеляет врагов, на воду, в которой топнут оккупанты, ну и конечно на санкции против страны-агрессора, которые проделывают с ней и первое, и второе.

И пока мы продолжаем свою борьбу за независимость и будущее, российская история стремится вернуться в прошлое. То ли советское, то ли уже в эпоху палеолита.

Поэтому если вам для подъема боевого духа статистики потерь оккупанта сегодня будет мало, посмотрите, сколько мировых компаний ушли с рынка РФ. Новый виток в истории агрессорам просто обеспечен.

Сегодня мировой бизнес буквально отправляет Россию в свободное плавание в соответствующем направлении, – высказался по этому поводу глава МИД Дмитрий Кулеба.

Международные СМИ

Международные телекомпании Bloomberg News, CNN и BBC прекращают работу в России. В большинстве своем на это повлияло не только вторжение в Украину, но и новые законы агрессора, предусматривающие жесткую цензуру.

Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника, — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

Впоследствии стало известно, что CNN, ABC и NBC также прекращают вещание из России.

Тяжелый люкс

В России прекращают работу бутики так называемого тяжелого люкса. Речь идет о 124 магазинах, которые теперь будут служить только памятью о былой роскоши.

Компания Kering объявила о закрытии бутиков на территории страны-агрессора. Среди них магазины брендов Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni и Pomellato.

Кроме того, закрываются магазины Hermes, Chanel, Marks & Spencer и Swarovski. Еще и без украшений какое-то время придется жить оккупантам, ведь ювелирный дом Cartier закрыл свои магазины в России.

К ним присоединились и более либеральные по ценам, но не по взглядам на войну бренды Adidas, Nike, H&M, Mango, Maersk (вещи из Ali Еxpress и ASOS).

Цифровые технологии

Это одно из величайших достижений международной дипломатии. И поскольку россияне не хотят видеть правду посредством технологий, тогда можно сделать логичный вывод, что они им и не нужны.

Среди компаний и систем, отказавшихся от сотрудничества, Apple Pay, Apple, AMD, Ajax Systems, Adobe, Binance, Canon, Dell, Dropbox, EA Sports, Ericsson, Google, Google Pay, Google Maps, Hitachi, HP, Intel, Jooble, Lenovo, LinkedIn, Mastercard, Everton, Facebook, Instagram, KUNA, Microsoft, NFT, Nintendo, Nokia, OneWeb, OnlyFans, Oracle, Paysera, PayPal, Etsy, Flashscore, Play Station, Pornhub, Samsung pay, Siemens, Snapchat, Spotify, Twitter, TikTok, Valve, Visa, Yandex, YouTube, Zoom.

Перемещение и доставка

Мы все знаем, в каком направлении стоит двигаться стране-агрессору и ее экономике. Тем не менее в этом перемещении ей не помогут такие компании как Airbus, American Express, Bolt, Boeing, FEDEX, DHL, UPS.

Машины и детали

Приобрести новенькую “тачку” жителям России тоже не удастся. Приобщиться к терроризму отказались такие компании: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Cadillac, Daimler Truck, Ducati, Ford, General Motors, Honda, Harley Davidson, Jaguar, Lexus, Mazda, Mercedes, Lamborghini, Michelin, Mitsubishi, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Škoda Scania, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen, Wolkswagen.

Культура и искусство

Варварам и террористам культура ни к чему. Поэтому такие международные компании решили уйти с рынка России: Amazon, Cinema 4D, Disney, Megogo, Lego, Paramount, Parimatch, Sony, Warner Bros, Universal Pictures.

Продукты

Принято считать, что ложью можно быть сытым. По крайней мере, россиянам этого хватает. Поэтому некоторые компании решили, что их такая конкуренция с любимым блюдом жителей РФ просто не нужна: Carlsberg, Cex Io, Danone, Diageo, Fazer, Metro, Nestle, Ninja Sushi, Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar и Bernard.

Также стало известно, что Coca Cola и Danone уходят с российского рынка. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Бытовые товары

Скоро молчаливым участникам, а точнее оккупантам, нельзя будет не только вылетать из страны, но и выходить из дому. Это, конечно, только предположение. Хотя зачем тогда им скупать все товары для дома?

Компании IKEA и Jysk решили уйти с рынка агрессора. Это привело к неслыханному ажиотажу. Жаль, что кровавые указы Путина не смогли столь же эффективно вывести россиян на уличные протесты.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему россияне скоро увидят Советский Союз, о котором так мечтали. Читай, как РФ стремительно летит к экономической катастрофе.