Мир

От Gucci до Microsoft: какие компании ушли с рынка РФ из-за вторжения в Украину

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 марта 2022, 08:00
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Як Львів та Луцьк приймають біженців
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