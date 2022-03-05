Від Gucci до Microsoft: які компанії пішли з ринку РФ через напад на Україну

Здавалося б, нічого у нашому світі не може бути вічним. Проте цілу вічність можна споглядати тільки за деякими речами: вогонь, що спалює ворогів, або ж вода, яка топить окупантів, ну і звичайно санкції проти країни-агресора, що роблять з нею і перше, і друге.

І поки ми продовжуємо свою боротьбу за незалежність та майбутнє, російська історія стрімко повертається у минуле. Чи то радянське, чи то вже доби палеоліту.

Тому якщо вам для підйому бойового духу статистики втрат окупанта сьогодні замало, перегляньте, скільки всесвітніх компаній пішли з ринку РФ. Новий виток в історії агресорові забезпечено.

На сьогодні світовий бізнес буквально відправляє Росію у вільне плавання у відповідному напрямі, — прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба.

Міжнародні ЗМІ

Міжнародні телекомпанії — Bloomberg News, CNN та BBC припиняють роботу в Росії. Здебільшого на це вплинуло не лише вторгнення в Україну, але й нові закони агресора, що передбачають цензуру.

Зміна Кримінального кодексу, яка, здається, покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця, — заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

Згодом стало відомо, що CNN, ABC і NBC також припиняють мовлення з Росії.

Тяжкий люкс

У Росії перестають працювати бутіки так званого тяжкого люксу. Йдеться про 124 магазини, що тепер будуть слугувати лише пам’яттю про колишню розкіш.

​Компанія Kering оголосила про закриття бутіків на території країни-агресора. Серед них магазини брендів Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni та Pomellato.

Окрім того, зачиняються магазини Hermes, Chanel, Marks & Spencer та Swarovski. Ще й без прикрас якийсь час доведеться жити окупантам, адже ювелірний будинок Cartier закрив свої магазини в Росії.

До переліку брендів приєднались і більш ліберальні за цінами, але не за поглядами на війну, Adidas, Nike, H&M, Mango, Maersk (речі з Ali express та ASOS).

Цифрові технології

Це одне з найбільших досягнень міжнародної дипломатії. І оскільки росіяни не хочуть бачити правду завдяки технологіям, тоді можна зробити логічний висновок, що вони їм і не потрібні.

Серед компаній та систем, що відмовились від співпраці, Apple Pay, Apple, AMD, Ajax Systems, Adobe, Binance, Canon, Dell, Dropbox, EA Sports, Ericsson, Google, Google Pay, Google Maps, Hitachi, HP, Intel, Jooble, Lenovo, LinkedIn, Mastercard, Everton, Facebook, Instagram, KUNA, Microsoft, NFT, Nintendo, Nokia, OneWeb, OnlyFans, Oracle, Paysera, PayPal, Etsy, Flashscore, Play Station, Pornhub, Samsung pay, Siemens, Snapchat, Spotify, Sony,Twitter, TikTok, Valve, Visa, Yandex, YouTube, Zoom

Переміщення та доставка

Ми всі знаємо, куди потрібно рухатись як країні-агресору, так і її економіці. Проте у цьому переміщенні їй не допоможуть такі компанії як Airbus, American Express, Bolt, Boeing, FEDEX, DHL, UPS.

Машини та деталі

Придбати новеньку автівку мешканцям Росії теж не вдасться. Від потурання тероризму відмовились компанії: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Cadillac, Daimler Truck, Ducati, Ford, General Motors, Honda, Harley Davidson, Jaguar, Lexus, Mazda, Mercedes, Lamborghini, Michelin, Mitsubishi, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Škoda Scania, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen, Wolkswagen.

Культура та мистецтво

Варварам і терористам культура ні до чого. Тому такі міжнародні компанії вирішили піти з ринку: Amazon, Cinema 4D, Disney, Megogo, Lego, Paramount, Parimatch, Sony, Warner Bros, Universal pictures.

Продукти

Можна ж вважати, що брехнею можна бути ситим. Принаймні, росіянам того вистачає. Тому деякі компанії вирішили, що їх така конкуренція з улюбленою стравою жителів РФ, просто не потрібна: Carlsberg, Cex Io, Danone, Diageo, Fazer, Metro, Nestle, Ninja Sushi, Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar та Bernard.

Також стало відомо, що Coca Cola та Danone залишають російський ринок. Про це повідомляє агенція УНІАН.

Побутові товари

Скоро мовчазним співчутливцям, а точніше окупантам, не можна буде не лише вилітати з країни, але й можливо виходити з дому. Це, звичайно, лише припущення. Хоча навіщо тоді їм у довжелезних чергах скуповувати товари для дому?

Компанії IKEA та Jysk вирішили піти з ринку країни-агресора. Це спричинило нечуваний ажіотаж. Шкода, що криваві укази Путіна не змогли так само ефективно вивести росіян на вуличні протести.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чому росіяни скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли. Читай, як РФ стрімко летить до економічної катастрофи.