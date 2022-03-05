Світ

Від Gucci до Microsoft: які компанії пішли з ринку РФ через напад на Україну

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Березня 2022, 08:00
Від Gucci до Microsoft: які компанії пішли з ринку РФ через напад на Україну

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