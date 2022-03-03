Світ моди за нас! Як CHANEL підтримала Україну

Увесь цивілізований світ, який здатний критично мислити, а не зазомбований пропагандою, розуміє, що Росія — жорстокий агресор. Вона вчинила тяжкий злочин за що буде покараною.

Світові бренди, зірки, компанії та уряд різних країн підтримують нашу державу у ці нелегкі часи.

Свої слова підтримки висловив всесвітньовідомий модний дім CHANEL.

На своїй сторінці в Instagram вони написали наступне.

— CHANEL рішуче підтримує мир і всіх людей, які постраждали від війни в Україні.

Від початку цього конфлікту захист та безпека наших працівників були нашим пріоритетом. Ми надавали їм фінансову, моральну та організаційну підтримку, — розповідає бренд

Компанія повідомила, що пожертвувала €2 млн на підтримку людей-біженців, а також надалі буде співпрацювати з партнерами для підтримки жінок та дітей.

— Як дім CHANEL, ми є одне ціле. Разом ми продовжуємо вірити в дипломатичну силу та сподіваємося на якнайшвидше мирне вирішення конфлікту, — пишеться у пості.

Відомі актори також за нас. Бенедикт Камбербетч висловив слова підтримки Україні в один з найщасливіших моментів. Актор не зміг не згадати про нас, коли отримував зірку на Алеї слави в Голлівуді.