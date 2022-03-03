Мир моды за нас! Как CHANEL поддержала Украину

Весь цивилизованный мир, способный критически мыслить, а не зазомбированный пропагандой, понимает, что Россия — жестокий агрессор. Она совершила тяжкое преступление за что будет наказана.

Мировые бренды, звезды, компании и правительство разных стран поддерживают наше государство в эти нелегкие времена.

Свои слова поддержки выразил всемирно известный дом CHANEL.

На своей странице в Instagram они написали следующее.

— CHANEL решительно поддерживает мир и всех людей, пострадавших от войны в Украине.

С начала этого конфликта защита и безопасность наших работников были нашим приоритетом. Мы оказывали им финансовую, моральную и организационную поддержку, — говорит компания.

Компания сообщила, что пожертвовала 2 миллиона евро на поддержку людей-беженцев, а также будет сотрудничать с партнерами для поддержки женщин и детей.

— Как дом CHANEL, мы целое. Вместе мы продолжаем верить в дипломатическую силу и надеемся на скорейшее мирное разрешение конфликта, — пишут в посте.

Известные актеры тоже за нас. Бенедикт Камбербетч выразил слова поддержки Украине в один из самых счастливых моментов. Актер вспомнил о нас, когда получал звезду на Аллее славы в Голливуде.