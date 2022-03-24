Куди пропав Шойгу і навіщо втік Чубайс? Чого очікувати від розколу в оточенні Путіна

Поки Україна об’єднується і лише нарощує свою міць, російські чиновники, які віддавали безліч злочинних наказів сипляться, як пісок з них самих.

Не лише великі зірки Instagram та діячі особливого виду мистецтва, що у простих людей називається позором, тікають з Росії, але й високопосадовці. Так вже близько 12 днів на публіці не з’являється Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а Анатолій Чубайс взагалі покинув своє нагріте місце в Кремлі.

Що відбувається у близькому оточенні кривавого диктатора та як пояснюють такі трансформації експерти, читай далі.

Що відомо про зникнення Шойгу і звільнення Чубайса

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з’являтися у публічному просторі з 11 березня. Останній раз, коли його бачили, був при телефонній розмові з головою Міноборони Туреччини Хулусі Акаром.

Можна було б подумати, що людина займається важливими державними справами. Проте до трьох слів із попереднього речення і так є суттєві питання.

Важливо звернути увагу на той факт, що Шойгу зі вступом на посаду значно збільшив штат пресслужби, а від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, він світив обличчям перед камерами чи не щодня.

Тепер же минуло близько 12 днів, коли його не видно. Хоча часом і чутно.

Інший російський політик – Анатолій Чубайс – пішов у відставку з посади спеціального представника президента РФ зі зв’язків із міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку. На цьому давній друг Путіна не зупинився і швиденько покинув країну.

Хтось певен, що через його опозицію до війни Росії в Україні. А, може просто запахло санкціями й трохи Чорнобаївкою.

Думки експертів щодо ситуації та подальшого її розвитку

Директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін говорить, що саме міністр оборони був головним керівником, який переконав Путіна, що війна в Україні буде легкою. Однак сталось не так, як гадалось.

Відповідно, можна обережно зробити гіпотезу, що найближча людина до Путіна його просто обманула, і через це Путін на цю людину ображений.

Політичний оглядач Іван Яковина впевнений, що така ситуація пов’язана з тим, що ніхто з вищого генералітету не хоче помирати.

Можливо, ці двоє (Шойгу і Герасимов, – ред.) сказали, що ми готові йти воювати скільки треба, але ядерну зброю у війні застосовувати не будемо.

В ефірі телемарафону Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що зараз у Кремлі з’ясовують, хто ж винен у провалах російської армії.

ФСБ тицяє пальцем, що військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури, – заявив він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав зникнення з публічного простору ключових фігурантів силового блоку Росії “цікавим інформаційним нюансом”.

Нагадаємо, експерти дали оцінку діям Путіна та його поплічників в Україні, порівнявши його з фашизмом часів Другої Світової війни.

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