Куда пропал Шойгу и зачем сбежал Чубайс? Чего ожидать от раскола в окружении Путина

Пока Украина объединяется и только наращивает свою мощь, российские чиновники, отдавшие множество преступных приказов, сыпятся, как песок из них самих.

Не только крупные звезды Instagram и деятели особого вида искусства, что у простых людей называется позором, бегут из России, но и чиновники. Так, уже около 12 дней на публике не появляется Министр обороны России Сергей Шойгу, а Анатолий Чубайс вообще покинул свое нагретое место в Кремле.

Что происходит в близком окружении кровавого диктатора и как объясняют такие трансформации эксперты, читай дальше.

Что известно об исчезновении Шойгу и освобождении Чубайса

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. В последний раз, когда его видели, был при телефонном разговоре с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

Можно подумать, что человек занимается важными государственными делами. Однако к трем словам из предыдущего предложения и так есть существенные вопросы.

Важно обратить внимание на тот факт, что Шойгу со вступлением в должность значительно увеличил штат пресслужбы, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он светил лицом перед камерами ежедневно.

Теперь же прошло около 12 дней, когда он не виден. Хотя порой и его слышно.

Другой российский политик — Анатолий Чубайс — ушел в отставку с поста специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. На этом давний друг Путина не остановился и быстро покинул страну.

Кто-то уверен, что из-за своей оппозиции к войне России в Украине. А, может просто запахло санкциями и немного Чернобаевкой.

Мнения экспертов о ситуации и дальнейшему ее развитию

Директор Института поинформационного общества Дмитрий Золотухин говорит, что именно министр обороны был главным руководителем, убедившим Путина, что война в Украине будет легкой. Однако случилось не так, как предполагалось.

Соответственно, можно осторожно видвинуть гипотезу, что ближайший человек к Путину его просто обманул, и поэтому Путин на этого человека обижен.

Политический обозреватель Иван Яковина уверен, что такая ситуация связана с тем, что никто из высшего генералитета не хочет умирать.

Возможно, эти двое (Шойгу и Герасимов, – ред.) сказали, что мы готовы идти воевать, сколько нужно, но ядерное оружие в войне применять не будем.

В эфире телемарафона Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас в Кремле выясняют, кто виноват в провалах российской армии.

ФСБ тычет пальцем, что военные недоработали, военные – что недоработали другие структуры, – заявил он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал исчезновение из публичного пространства ключевых фигурантов силового блока России “интересным информационным нюансом”.

Напомним, эксперты дали оценку действиям Путина и его приспешников в Украине, сравнив его с фашизмом времен Второй Мировой войны.

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