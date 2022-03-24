ВСУ могут и десять раз. В чем феномен Чернобаевки и лучшие мемы от украинцев

Село Чорнобаевка под Херсоном может похвастаться высоким рейтингом — оно стало известно на весь мир.

С самого начала полномасштабного вторжения российские оккупанты пытаются расположиться там на военном аэродроме.

Однако всякий раз, как только они пытаются это сделать, воины ВСУ полностью разбивают их.

Несмотря на большие потери оккупанты продолжают попытки. На просторах Интернета это уже успели назвать синдромом Чернобаевки.

По состоянию на вечер 24 марта ВСУ разгромили вражеские попытки захватить аэродром уже в десятый раз. Что ж, в сети созерцают уже десятую серию первого сезона.

— В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост — убегают!.. Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь, – написал Алексей Арестович.

Арестович о Чернобаевке

Советник президента Арестович говорит, что Чернобаевка — это горлышко от бутылки. Поскольку там огромное количество оккупантов, а передвигаться они могут по капиллярному пути.

Как ни прячься в открытой степи, все равно мы их находим, чаще, чем им хотелось.

По словам Арестовича, российское командование накапливает там вертолетные группировки, потому что нужно опрокидывать грузы.

Но вертолет только в кино может летать и садиться где хочет, на самом же деле ему нужно снабжение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром.

Там сложился такой узел, по которому прилетало, прилетает и будет прилетать.

О недальновидности российской армии и настойчивых операциях зайти в Чернобаевку уже ходят легенды.

Русские хотели прийти с псевдо миротворчеством, а создали мемотворчество.

Советник президента считает, что вся Украина – сплошная Чернобаевка

Самые интересные мемы о Чернобаевке

Украинцы уже успели открыть мемарню в социальных сетях о нелепых попытках взять Чернобаевский аэродром.

Мы не поленились собрать для вас самый интересный жемчуг современного искусства.

Российские оккупанты, казалось бы, просто не видят реальной картины из-за дурмана от российской пропаганды.

Но в Украине знают, как разговаривать с друзьями, родственниками и знакомыми из России, читайте как можно повлиять на их состояние.