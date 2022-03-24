ЗСУ можуть і десять разів. У чому феномен Чорнобаївки та найкращі меми від українців

Село Чорнобаївка під Херсоном може похизуватися високим рейтингом — воно стало відомим на весь світ.

Від самого початку повномасштабного вторгнення російські окупанти намагаються розташуватися там на військовому аеродромі.

Проте щоразу, щойно вони намагаються це зробити, воїни ЗСУ вщент розбивають їх.

Попри великі втрати окупанти продовжують спроби. На просторах Інтернету це вже встигли назвати синдромом Чорнобаївки.

Станом на вечір 24 березня, ЗСУ розгромили ворожі спроби захопити аеродром вже вдесяте. Що ж, у мережі споглядають вже десяту серію першого сезону.

– Наразі спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст — тікають!.. Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу. З місяцем початку операції вас, хлопці, не запихайтеся, — написав Олексій Арестович.

Арестович про Чорнобаївку

Радник президента Арестович сказав, що Чорнобаївка — це горлечко від пляшки. Оскільки там величезна кількість окупантів, а пересуватися вони можуть тільки капілярним шляхом.

Як не ховайся у відкритому степу, все одно ми їх знаходимо, частіше, ніж їм хотілося.

За словами Арестовича, російське командування накопичує там вертолітні угрупування, тому що треба перекидати вантажі тощо.

Але вертоліт тільки в кіно може літати й сідати де хоче, насправді ж йому треба забезпечення, тому вони вимушені обирати аеродром.

Там склався такий вузол, по якому прилітало, прилітає і буде прилітати.

Про недалекоглядність російської армії та наполегливі операції зайти в Чорнобаївку вже ходять легенди.

Що ж, росіяни хотіли прийди в Україну з псевдо миротворенням, а створили мемотворення.

Радник президента вважає, що вся Україна — суцільна Чорнобаївка

Чорнобаївка — меми від українців

Українці вже встигли відкрити мемарню в соціальних мережах про невдалі спроби Росії взяти Чорнобаївський аеродром.

Ми не полінувалися зібрати для вас найцікавіші перли сучасного мистецтва.





Російські окупанти, здавалося б, просто не бачать реальної картини через дурман від російської пропаганди.

До речі, раніше ми писали, як розмовляти з друзями, родичами та знайомим з Росії, та чи можна вплинути на їхній стан.