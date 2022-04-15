Зеленський розповів, чому не виїхав з України через війну

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС розповів, чому від початку повномасштабної війни з Росією не виїхав за кордон.

Мені не все одно просто, що відбувається в моїй країні. Мені не все одно, що відбувається з українцями. Я один з них. Як я можу це кинути?

Глава держави запевнив, що навіть не мав подібної думки, і відповів:

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Це неможливо просто, неможливо.

Зеленський зазначив, що не виїхав би з України, навіть якби був звичайним громадянином, а не президентом. А зараз на його плечах велика відповідальність.

Крім того, подібна поведінка глави держави, що відбиває атаки, зіграла б на руку Росії.

— Це була велика операція. Я впевнений, що це був би один з кроків дестабілізації нашої країни.

Це був би точно розкол. І не було б такої єдиної позиції Збройних сил, президента і народу України, — переконаний Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як президентові вдається зберегти надію на майбутнє з огляду на страшні речі, що відбуваються, він відповів:

— Це не надія, це впевненість.

— У тому що Україна переможе? — перепитав журналіст.

— Так, звісно, — відповів глава держави.

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