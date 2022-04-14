Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються — звернення Зеленського 14 квітня

Президент України Володимир Зеленський записав вечірнє звернення до українського народу і світу щодо війни, яку розв’язала Росія в Україні.
За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу.
Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою.
Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються. І які переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому, — сказав президент.
Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються. І які переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому, — сказав президент.
Дивись повне відео звернення Зеленського 14 квітня 2022 року:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий пакет військової допомоги від США вартістю $800 млн.