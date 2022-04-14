Україна

Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються — звернення Зеленського 14 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 15 Квітня 2022, 00:04
звернення зеленського 14 квітня

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