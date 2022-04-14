Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые не сдаются — обращение Зеленского 14 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее обращение к украинскому народу и миру о войне, которую развязала Россия в Украине.
За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира.
Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой.
Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые выстояли, которые не сдаются. И которые победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом, – сказал президент.
Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые выстояли, которые не сдаются. И которые победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом, – сказал президент.
Смотри полное видео обращение Зеленского 14 апреля 2022:
Напомним, ранее мы рассказывали о новом пакете военной помощи от США стоимостью $800 млн.