Нічні вибухи у Києві, Херсоні, Харкові — окупанти намагалися помститися за крейсер Москва

Ніч в Україні минула неспокійно. Повітряна тривога лунала по всій території країни. Вочевидь, російські окупанти прагнули помститися за знищений крейсер Москва, що затонув у Чорному морі напередодні.

Про нічні вибухи у Києві, Херсоні, Маріуполі та в регіонах країни розповідаємо далі.

Київщина

На Київщині та в столиці цієї ночі було чутно вибухи. Це працювали українські сили ППО.

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Особливо гаряче було у Васильківській громаді.

Харків

Російські військові знову вдарили по житлових кварталах Харкова. Це спричинило кілька пожеж у місті.

Також під обстріли потрапили Золочів і Дергачі (Харківська область), є постраждалі.

Активні бої точаться і на Ізюмському напрямку.

Херсонщина

Місцеві мешканці повідомляють про численні вибухи та обстріли, але інформація про руйнування та постраждалих нині відсутня.

Донеччина

Під обстріл вночі потрапили Маріуполь, Новосілка, Зарічне, Вугледар, Краматорськ, Бахмут (Краматорського району).

Тільки за попередню добу відомо про трьох загиблих і сімох поранених.

Луганщина

Понад два десятки обстрілів за добу. Відомо про двох загиблих, ще двоє — поранені.

Чернігівська область

Російські військові з мінометів вдарили по прикордонному селищу Сеньківка Чернігівської області. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

На щастя, минулося без потерпілих.

Нагадаємо, російський військовий корабель дійшов до пункту призначення. Крейсер Москва затонув у Чорному морі. Це визнало навіть російське Міноборони.