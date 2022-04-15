Нічні вибухи у Києві, Херсоні, Харкові — окупанти намагалися помститися за крейсер Москва

Ніч в Україні минула неспокійно. Повітряна тривога лунала по всій території країни. Вочевидь, російські окупанти прагнули помститися за знищений крейсер Москва, що затонув у Чорному морі напередодні.
Про нічні вибухи у Києві, Херсоні, Маріуполі та в регіонах країни розповідаємо далі.
На Київщині та в столиці цієї ночі було чутно вибухи. Це працювали українські сили ППО.
Особливо гаряче було у Васильківській громаді.
Російські військові знову вдарили по житлових кварталах Харкова. Це спричинило кілька пожеж у місті.
Також під обстріли потрапили Золочів і Дергачі (Харківська область), є постраждалі.
Активні бої точаться і на Ізюмському напрямку.
Місцеві мешканці повідомляють про численні вибухи та обстріли, але інформація про руйнування та постраждалих нині відсутня.
Під обстріл вночі потрапили Маріуполь, Новосілка, Зарічне, Вугледар, Краматорськ, Бахмут (Краматорського району).
Тільки за попередню добу відомо про трьох загиблих і сімох поранених.
Понад два десятки обстрілів за добу. Відомо про двох загиблих, ще двоє — поранені.
Російські військові з мінометів вдарили по прикордонному селищу Сеньківка Чернігівської області. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
На щастя, минулося без потерпілих.
Нагадаємо, російський військовий корабель дійшов до пункту призначення. Крейсер Москва затонув у Чорному морі. Це визнало навіть російське Міноборони.