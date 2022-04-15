Ночные взрывы в Киеве, Херсоне, Харькове: оккупанты пытались отомстить за крейсер Москва

Ночь в Украине прошла неспокойно. Воздушная тревога раздавалась по всей территории страны. Очевидно, российские оккупанты хотели отомстить за уничтоженный ВСУ крейсер Москва, который затонул в Черном море накануне.
О ночных взрывах в Киеве, Херсоне, Мариуполе и регионах страны рассказываем дальше.
В Киевской области и в столице этой ночью были слышны взрывы. Работали украинские силы ПВО.
Особенно горячо было в Васильковской общине.
Российские военные снова ударили по жилым кварталам Харькова. Это вызвало несколько пожаров в городе.
Также под обстрелы попали Золочев и Дергачи (Харьковская область), есть пострадавшие. Активные бои идут и на Изюмском направлении.
Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и обстрелах, но информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время нет.
Под обстрел ночью попали Мариуполь, Новоселка, Заречное, Угледар, Краматорск, Бахмут (Краматорского района).
Только за предыдущие сутки известно о 3 погибших и 7 раненых.
Более двух десятков обстрелов в сутки. Известно о двух погибших, еще двое – ранены.
Российские военные из минометов ударили по приграничному пункту Сеньковка Черниговской области. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, российский военный корабль дошел до пункта назначения. Крейсер Москва затонул в Черном море. Это признало даже российское Минобороны.