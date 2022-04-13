Тихих районів більше не залишилося! Життя Харкова під постійними обстрілами росіян

У самому Харкові російські військові гатять без упину по мирних мешканцях. Серед поранених часто трапляються діти.
Люди отримують складні ураження. А відносно тихі райони, куди донедавна люди тікали з багатостраждальної Салтівки, тепер теж зруйновані.
Російські військові використовують заборонені касетні міни, які спричинюють великі жертви серед мирного населення. Дивися історії простих харків’ян, які постраждали від обстрілів російських військових.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про те, що на Харківщині окупанти намагаються налагодити логістику, щоб поповнювати свої запаси. Українські військові чинять цьому опір. Дивися повне інтерв’ю Ганни Маляр.