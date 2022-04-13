Україна

Тихих районів більше не залишилося! Життя Харкова під постійними обстрілами росіян

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 13 Квітня 2022, 13:00

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