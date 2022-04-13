Тихих районів більше не залишилося! Життя Харкова під постійними обстрілами росіян

У самому Харкові російські військові гатять без упину по мирних мешканцях. Серед поранених часто трапляються діти.

Люди отримують складні ураження. А відносно тихі райони, куди донедавна люди тікали з багатостраждальної Салтівки, тепер теж зруйновані.

Російські військові використовують заборонені касетні міни, які спричинюють великі жертви серед мирного населення. Дивися історії простих харків’ян, які постраждали від обстрілів російських військових.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про те, що на Харківщині окупанти намагаються налагодити логістику, щоб поповнювати свої запаси. Українські військові чинять цьому опір. Дивися повне інтерв’ю Ганни Маляр.