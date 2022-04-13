Тихих районов больше не осталось! Жизнь Харькова под постоянными обстрелами россиян

В самом Харькове российские военные бьют без остановки по мирным жителям. Среди раненых часто дети.

Люди получают сложные ранения. А относительно тихие районы, куда недавно люди бежали из многострадальной Салтовки, теперь тоже разрушены.

Российские военные используют запрещенные кассетные мины, которые приводят к массовым жертвам среди мирного населения. Смотри истории простых харьковчан, которые пострадали от рашистских обстрелов.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в Харьковской области оккупанты пытаются наладить логистику, чтобы пополнять свои запасы. Украинские военные оказывают этому сопротивление. Смотри полное интервью Анны Маляр.