О химическом оружии, ситуации на фронте и разминировании Украины — рассказывает Анна Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о том, как проходит разминирование Украины, применяет ли Россия химическое оружие и где ведутся активные бои.

Применяет ли Россия химическое оружие против Украины

Вечером 11 апреля российские оккупационные войска использовали ядовитое вещество неизвестного происхождения против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе.

На данный момент мы эту информацию проверяем, но есть предположение, что это были фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже, — рассказывает Маляр. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Она отмечает, что есть достаточно высокий риск применения Россией химического оружия против мирного населения и ВСУ. Ранее мы рассказывали, чем опасны фосфорные бомбы и как защититься от их действия.

Где сейчас ведутся активные бои

По словам замминистра, юг и восток Украины представляют для врага стратегический интерес.

Юг, как и восток, концентрирует на себе большие усилия противника, чтобы завоевать эту территорию.

За минувшие сутки на Донбассе наши защитники отразили шесть российских атак.

Тем временем в Харьковской области оккупанты пытаются наладить логистику, чтобы пополнять свои запасы. Украинские военные оказывают этому сопротивление.

Что касается других освобожденных регионов Украины, то важно понимать, что российские войска переходят из Беларуси в Россию не для того, чтобы вообще оставить в покое нашу территорию, а для того, чтобы перегруппироваться и укрепиться.

Если ситуация на юге и востоке будет способствовать им, они захотят снова реализовать планы по захвату всей Украины.

Как проходит разминирование освобожденной территории

Анна Маляр отмечает, что разминирование — очень длительный процесс, поэтому мирному населению не стоит спешить возвращаться в свои дома.

Очень важно, чтобы местные жители, чьи территории освобождены, набрались терпения и дождались конца разминирования, потому что есть трагические случаи, когда люди по неосторожности подрывались на минах.

Полное интервью Анны Маляр смотри в видео.

США будут продолжать поддерживать нас новым вооружением. У них есть собственные предположения о развитии событий в Украине. Пентагон объяснил, какими будут дальнейшие действия России на востоке Украины.