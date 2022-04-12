Мир

Абсолютное неуважение к человеческой жизни. Пентагон спрогнозировал дальнейшие действия России в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 апреля 2022, 06:30

Больше видео
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
Недружелюбный визит! Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о переговорах с Путиным
0:16:09
Володимир Зеленський звернувся до Республіки Кореї 11.04.2022
Чтобы города Украины никогда больше не видели такого зла! Зеленский обратился к Южной Корее
0:00:46
Вибори у Франції-2022
Боже, спаси Францию! Что происходит на выборах-2022 и почему это так важно для Украины
0:03:50
Як Чехія підтримує Україну у війні проти Росії
И словом, и делом: как Чехия поддерживает Украину в сложные времена
Смотреть больше

Последние видео
0:04:47
Пентагон

Абсолютное неуважение к человеческой жизни. Пентагон спрогнозировал дальнейшие действия России в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 апреля
0:03:19
Стоянка
Накрывали градами и крылатыми ракетами. Как Стоянка приходит в себя после нападения
0:07:40
звернення Зеленського 11 квітня
Война делает Россию с каждым днем ​​все токсичнее. Новое обращение Зеленского к украинцам и всему миру
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: что это за химическое оружие и как защититься и оказать первую помощь
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
Недружелюбный визит! Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о переговорах с Путиным
0:16:09
Володимир Зеленський звернувся до Республіки Кореї 11.04.2022
Чтобы города Украины никогда больше не видели такого зла! Зеленский обратился к Южной Корее
0:06:33
Олексій Арестович про схему u-24 та плани ворога
Беспокоиться не о чем ни киевлянам, ни одесситам: Арестович о наполеоновских планах врага и схеме U-24
0:02:17
Федоров про технологію розпізнавання облич російських військових
Это вопрос не дней, а часов. Михаил Федоров о распознавании лиц российских оккупантов
0:01:47
Миколаїв вибух
Ким рассказал о новом ударе по Николаеву и поделился шуткой об орках
Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 апреля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь