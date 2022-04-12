Абсолютное неуважение к человеческой жизни. Пентагон спрогнозировал дальнейшие действия России в Украине

Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине новейшее вооружение, чтобы новый этап войны России против Украины провалился.

Пентагон сообщает, что российские оккупанты уже совершили более 1500 атак с воздуха по точкам в Украине, в том числе гражданским объектам. Сейчас эти удары концентрируются именно на востоке Украины.

Кроме того, в Пентагоне оценивают, что уже есть первые признаки того, что россияне предпринимают попытки усилить свои войска на востоке.

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Представитель Пентагона Джон Кирби уже заявил, что россияне как в Сирии, так и в Украине продемонстрировали абсолютное неуважение к человеческой жизни. Он говорит, что не знает, какие еще могут быть более варварские тактики, чем уже происходящие в Украине ежедневно.

Ожидается, что они не отступят от своих методов, но будут применять их на более географически ограниченной территории.

Мы перелистиваем еще одну страницу в той же книге русской жестокости.

В Пентагоне заявляют, чтобы и этот план Путина провалился, Вашингтон вместе с западными союзниками будет делать две вещи.

Первая касается санкционного давления на агрессора, а вторая – продолжение непрерывной поставки оружия для украинской армии.

К тому же, украинские военные и министры находятся в постоянном контакте с американскими коллегами, поэтому США знают обо всех нуждах Украины.

Напомним, ранее во время обращения в парламент Южной Кореи президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрушении Мариуполя российскими оккупантами и рассказал о ситуации в городе.