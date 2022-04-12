Абсолютна неповага до людського життя. Пентагон спрогнозував подальші дії Росії в Україні

Сполучені Штати продовжать надавати Україні новітнє озброєння, аби новий етап війни Росії проти України провалився.

Пентагон повідомляє, що російські окупанти вже здійснили понад 1500 атак із повітря по точках в Україні, зокрема цивільних об’єктах. Зараз вже ці удари концентруються саме на сході України.

Крім того, наразі у Пентагоні оцінюють, що вже є перші ознаки того, що росіяни роблять спроби підсилити свої війська на сході.

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Речник Пентагону Джон Кірбі вже заявив, що росіяни як в Сирії, так і в Україні продемонстрували абсолютну неповагу до людського життя. Він говорить, що не знає, які ще можуть бути більш варварські тактики, ніж ті, що вже відбуваються в Україні щодня.

Очікується, що вони не відступляться від своїх методів, але будуть застосовувати їх на більш географічно-обмеженій території.

Ми перегортаємо ще одну сторінку у тій самій книзі російської жорстокості.

У Пентагоні заявляють, що аби й цей план Путіна провалився, Вашингтон разом із західними союзниками буде робити дві речі.

Перша стосується санкційного тиску на агресора, а друга — продовження безперервного постачання зброї в для української армії.

До того ж українські військові та міністри перебувають у постійному контакті з американськими колегами, тому США знають про всі потреби України.

Нагадаємо, раніше під час звернення до парламенту Південної Кореї президент України Володимир Зеленський заявив про зруйнування Маріуполя російськими окупантами та розповів про ситуацію в місті.