Світ

Абсолютна неповага до людського життя. Пентагон спрогнозував подальші дії Росії в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 06:30

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