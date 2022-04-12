Про хімічну зброю, ситуацію на фронті та розмінування України — розповідає Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про те, як проходить розмінування України, чи застосовує Росія хімічну зброю та де ведуться активні бої.

Чи застосовує Росія хімічну зброю проти України

Увечері 11 квітня російські окупаційні війська використали отруйну речовину невідомого походження проти українських військових та цивільних осіб в Маріуполі.

Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, але є припущення, що це були фосфорні боєприпаси. Остаточна офіційна інформація буде пізніше, — розповідає Маляр. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Вона зазначає, що є доволі високий ризик застосування Росією хімічної зброї проти мирного населення та ЗСУ. Раніше ми розповідали, чим небезпечні фосфорні бомби та як захиститися від їхньої дії.

Де наразі ведуться активні бої

За словами заступниці міністра, південь і схід України становлять для ворога стратегічний інтерес.

Південь, як і схід, концентрує на собі великі зусилля ворога, щоб завоювати цю територію.

За минулу добу на Донбасі наші захисники відбили шість російських атак.

Тим часом на Харківщині окупанти намагаються налагодити логістику, щоб поповнювати свої запаси. Українські військові чинять цьому опір.

Щодо інших звільнених регіонів України, то важливо розуміти, що російські війська переходять з Білорусі до Росії не для того, щоб взагалі дати спокій нашій території, а для того, щоб перегрупуватися та укріпитися.

Якщо ситуація на півдні та сході сприятиме їм, то вони захочуть знову реалізувати плани щодо захоплення всієї України.

Як проходить розмінування звільненої території

Ганна Маляр наголошує на тому, що розмінування — дуже тривалий процес, тому мирному населенню не варто поспішати повертатися у свої домівки.

Дуже важливо, щоб місцеві жителі, чиї території звільнені, набралися терпіння і дочекалися кінця розмінування, тому що є трагічні випадки, коли люди через необережність підривалися на мінах.

Повне інтерв’ю Ганни Маляр дивися у відео.

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