Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня

— Бачиш? Як тобі?

— Дуже гарно, а що це?

— ЗСУ російського окупанта знищують!

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Ми можемо пишатися нашою армією. Ми довели, що здатні героїчно протистояти такому сильному ворогові й дати гідну відсіч.

У своїх перехоплених розмовах окупанти жаліються і плачуться, хочуть додому настільки, що ладні себе калічити.

Воно й не дивно, адже ми попереджали, що на них тут чекає пекло.

В Україні Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах разом. Що й казати, Чорнобаївка передає привіт!

Тож загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно становлять:

особового складу — близько 19 600 осіб;

танків — 732 одиниці;

бойових броньованих машин — 1946 одиниць;

артилерійських систем — 349 одиниць;

РСЗВ — 111 одиниць;

засоби ППО — 63 одиниці;

літаків — 157 одиниць;

гелікоптерів — 140 одиниць;

автомобільної техніки — 1406 одиниць;

кораблі /катери — 7 одиниць;

цистерн з ПММ — 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 124 одиниці;

спеціальна техніка — 25 одиниць;

пускові установки ОТРК — 4 одиниці.

Інформація щодо російського вторгнення в Україні

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість власних пунктів управління.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

А помилуватися нашими військовими й побачити, як вони захищають Україну, можна у соціальній мережі TikTok. Вони там жартують, танцюють та заспокоюють і вже стали головним трендом ТikTok.