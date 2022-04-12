Україна

Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 11:00
Втрати Росії в Україні 12.04

Більше відео
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ
0:04:30
Буча після звільнення 12.04.2022
Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя
0:03:02
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
Дивитись більше

Останні відео
Втрати Росії в Україні 12.04

Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ
0:03:30
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 
0:04:30
Буча після звільнення 12.04.2022
Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя
0:03:02
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті
0:04:47
Пентагон
Абсолютна неповага до людського життя. Пентагон спрогнозував подальші дії Росії в Україні
Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
0:03:19
Стоянка
Накривали Градами та крилатими ракетами. Як Стоянка оговтується після нападу
0:07:40
звернення Зеленського 11 квітня
Війна робить Росію з кожним днем все більш токсичною. Нове звернення Зеленського до українців та всього світу
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Більше відео
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Читати далі
Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь