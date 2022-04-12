Россия потеряла больше вертолётов, чем в четырех предыдущих войнах. Потери врага по состоянию на 12 апреля

— Видишь? Как тебе?

— Очень красиво, а что это?

— ВСУ российского оккупанта уничтожают!

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Мы можем гордиться нашей армией. Мы доказали, что способны героически противостоять такому сильному врагу и дать достойный отпор.

В своих перехваченных разговорах оккупанты жалуются и плачутся, хотят домой так сильно, что готовы себя калечить.

Оно и не удивительно, ведь мы предупреждали, что их здесь ждет ад.

В Украине Россия потеряла больше вертолётов, чем в четырех предыдущих войнах вместе. Ну что сказать, Чернобаевка передает привет!

Итак, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

личного состава — около 19 600 человек;

танков — 732 единицы;

боевых бронированных машин — 1946 единиц;

артиллерийских систем — 349 единиц;

РСЗО — 111 единиц;

средства ПВО — 63 единицы;

самолетов — 157 единиц;

вертолетов — 140 единиц;

автомобильной техники — 1406 единиц;

корабли/катера — 7 единиц;

цистерн с ГСМ — 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 124 единицы;

специальная техника — 25 единиц;

пусковые установки ОТРК — 4 единицы.

Информация о российском вторжении в Украине

Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии.

На Донецком и Таврийском направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Осуществляет перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит восполнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

А полюбоваться нашими военными и увидеть, как они защищают Украину, можно в социальной сети TikTok. Они там шутят, танцуют и успокаивают и уже стали главным трендом TikTok.