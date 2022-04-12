Украина

Россия потеряла больше вертолётов, чем в четырех предыдущих войнах. Потери врага по состоянию на 12 апреля

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 апреля 2022, 11:00
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