Готовы сушить сухари своим сыновьям. Очередная порция перехваченных разговоров оккупантов от СБУ

Сейчас украинцев радует не так много вещей, но перехваченные разговоры от СБУ, где оккупанты жалуются своим родным, всегда поднимают настроение.

Поэтому традиционно делимся новыми “перлами”.

Вы — позор, трусы, какой пример вы подаете? Как вы будете воспитывать своих детей? Как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям? Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Этими словами российских военных стыдят не за то, что они напали на суверенное государство и сотнями пытают, насилуют и убивают безоружное мирное население Украины.

Так военное оккупационное командование позорит русских армейцев, отказывающихся выполнять преступные приказы.

Оккупант: — Да я в отказ сегодня пошел.

Собеседница: — В смысле?

Оккупант: — Ну, от передовой.

Собеседница: — Это как? Я не понимаю.

Оккупант: — Ну, отказался выполнять поставленные задачи.

Отчаянные россияне готовы калечить себя, чтобы вернуться домой, а другие готовы сидеть за решеткой, главное — не воевать. И русские матери уже соглашаются сушить сухари, лишь бы сыновья их живыми вернулись с войны.

Мать оккупанта: — Мне все равно, пусть тебя уже судят. Но ты, главное, будь жив мне. Я буду прекрасно смотреть в глаза. Мне нужен живой сын.

Русские даже церковных служителей привлекли, чтобы те агитировали оккупантов воевать.

Оккупант: — Они батюшку привезли, чтобы нас здесь агитировать. Ой, мам, целая делегация приехала. Говорит: “Почему не хочешь?” Говорю: “Как почему, у меня нет больше сил ни физических, ни моральных”.

Русские военные признают, что не знают своей цели нахождения в Украине и за что они воюют. Интересно, как долго еще Кремль будет замыливать глаза своим военным и отправлять их на верную смерть?

Хотя, наверное, интереснее, как долго еще русский народ будет оставаться зомбированным — вечный риторический вопрос.

Несмотря на то, что оккупанты признаются в своих зверствах по телефону, рассказывают все же не обо всех. В Мариуполе русские военные применили ядовитое вещество неизвестного происхождения. Применение химического оружия строго запрещено во всем мире. Ранее мы рассказывали, что такое зарин и как защититься.