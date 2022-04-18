Страны могут нанести превентивный удар по РФ! Решится ли Путин применить ядерное оружие

После того как украинские Вооруженные Силы уничтожили российский крейсер Москва, который считали флагманом Черноморского флота РФ, отовсюду заговорили, что это поражение привело Путина в страшное бешенство и теперь он будет мстить.

Хоть и непонятно, что еще способен натворить российский диктатор после зверств армии РФ в Украине. Впрочем, теперь более активно обсуждается тема вероятного применения ядерного оружия Россией.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, решится ли президент РФ Владимир Путин ударить по Украине ядерным оружием.

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В целом нет такого протокола по запуску ядерного оружия. Начиная с1945 года, понимая всю трагичность последствий, люди работали над созданием предохранителей.

Даже в правительствах стран с ядерными боеприпасами существует определенный порядок действия и исключена возможность единоличного принятия решений.

Как минимум еще два человека должны дать согласие на использование такого рода оружия — министр обороны и начальник Генштаба. Если они примут такое решение, это означает только передачу кодов доступа и сигналов передачи управления по запуску ядерных сил.

Далее согласиться с решением должен исполнитель. Кроме того, важно помнить, что запуск не будет произведен мгновенно. Необходимо время для калибровки, верификации и подготовки ракет к действию.

Поэтому, даже если мысль о запуске ядерного оружия зародится у глав верховного руководства РФ, об этом будут знать во всех основных столицах мира.

В ответ на такие действия могут быть приняты решения применить превентивный удар по определенным объектам и целям страны-агрессора, но не обязательно ядерными силами или средствами.

Напомним, ранее Анна Маляр рассказала об угрозе ядерного удара, битве за Донбасс и мести за “Москву”.