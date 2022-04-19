Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 19 квітня

Якщо танго виражає у танці бажання двох людей проявити свої почуття одне до одного, то нам би ліпше підійшов саме український гопак, що передає усі наші прагнення надавати копняка російським окупантам і швиденько вигнати їх з нашої землі.

В який бік гнати підкаже Генштаб ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться активні бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 19 квітня 2022 року

Тривають ракетно-бомбові удари окупантів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, а також утриманні раніше захопленої території.

Зафіксовано ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності військ противника не відзначено.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога продовжують частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне.

Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійських підрозділів.

Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту та заводу Азовсталь.

На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони.

Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки. Певне, вони забули, що усім російським воєнним кораблям задавали інший напрямок.

На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до РФ обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.

Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та, на окремих напрямках, звільняти від загарбників українські землі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про ситуацію в Україні та про стан російського війська напередодні масштабного вторгнення на Донбас.