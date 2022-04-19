Обстреливают Азовсталь и грабят мирное население: какая ситуация в Мариуполе сегодня

В заблокированном Мариуполе российские войска из танков и артиллерии хаотично наносят удары не только по заводу Азовсталь, но и по жилому сектору. Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.

Цинизм заключается в том, что оккупанты буквально вчера открыли доступ гражданским к левобережному району, чтобы люди могли забрать свои вещи из домов.

Вместо этого оккупанты заставляют мариупольцев носить белые повязки, чтобы украинские снайперы перепутали их с россиянами, которые так себя идентифицируют.

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При этом обстрелы Мариуполя не прекращаются, а наиболее укрепленный Азовсталь находится в кольце. Оккупантам традиционно безразлична судьба гражданских, которые скрываются там от взрывов и пуль, пытаясь спасти как свою жизнь, так и собственных детей.

Людям не хватает продовольствия, их спасают только украинские военные. Из собственных вещей у них осталось только то, что было одето на себе. Все остальное либо уничтожено, либо разграблено российскими оккупантами.

Вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

Из-за обострения ситуации она требует от России сделать это немедленно и срочно вывезти с территории завода Азовсталь женщин, детей и других гражданских. Отказ станет основанием для преследования за военные преступления.

Напомним, ранее стало известно о ночных обстрелах украинских городов со стороны российских оккупантов. Под огнем оказался Николаев, Днепропетровская и Луганская области.