Замість красивих вулиць — випалена земля. Google maps покажуть фото зруйнованих українських міст

“Не звикайте до нашого горя” — на CNN Олена Зеленська закликала чути й бачити злочини, скоєні росіянами в Україні, щоб жертви російських солдатів не ставали для світу статистикою.

Усі наслідки російської агресії вже незабаром на власні очі побачить кожна людина з будь-якого куточка земної кулі.

Панорамні фото з випаленою землею та зруйнованими будівлями нанесуть на Google maps — це найпопулярніший у світі сервіс для смартфонів.

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Фахівці Google спільно з українськими правоохоронцями зафіксують кожен клаптик української землі на якому залиши відбиток “російський мир”

— Крім цього це (знімки для Google — ред.) буде використовуватися для діяльності слідчих підрозділів, діяльності експертної служби, для оцінки розмірів завданих збитків, — каже правоохоронець.

Весь світ підтримує справедливість, правду, свободу та Україну.

Нашу державу підтримують багато країн, а ще за нашу країну бореться світова IT-спільнота Anonymous. Нещодавно вони змогли зламати Gazprom Linde Engineering і оприлюднили 720 ГБ інформації.