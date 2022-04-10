І словом, і ділом: як Чехія підтримує Україну у складні часи

Чехи — одні з тих, хто постійно допомагає Україні від початку російської навали: медикаментами, військовою технікою та амуніцією.

Невелика країна вже прийняла у себе понад 300 тисяч біженців. Жодного не лишили на вулиці. Кожен на своєму рівні допомагає як може.

Ми з вами. Путін зійшов з розуму, бо бити будинки й вбивати мирних людей неприпустимо. Зло має бути покарано, — говорить житель Праги Девід. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Чехи навіть перейменовують мости та вулиці на честь наших воїнів. Тепер Посольство Росії у Празі знаходиться на вулиці Українських героїв.

Дивися, як ще Чехія підтримує Україну.

З початку повномасштабної війни сотні тисяч жінок покинули Україну. Вони поїхали за кордон, щоб захистити своїх дітей та себе. Хуаніта Консіл, яка живе у Празі, відкрила кафе для українок, де вони можуть спілкуватися між собою, вивчати чеську та отримувати допомогу.