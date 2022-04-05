Кафе для українських жінок. Як жителька Праги допомагає українкам

З початку повномасштабної війни сотні тисяч жінок покинули Україну. Вони поїхали за кордон, щоб захистити своїх дітей та себе.

Українським біженцям допомагають у всьому світі. Красива та стародавня Прага не стоїть осторонь.

У столиці Чехії Хуаніта Консіл відкрила спеціальне кафе для українок, де вони можуть спілкуватися між собою, вивчати чеську та отримати допомогу.

Хуаніта, власниця кафе Javánka у Празі, звільнила частину зали ресторану для клієнтів, а в іншій — облаштувала простір, який називається Café ŽINKA (кафе Жінка).

Як з’явилася ідея

Хуаніта розповіла, що ідея створити подібний простір виникла, коли їй зателефонувала подруга, в якої живуть українські жінки, та повідомила, що вони потребують місця, де могли б спілкуватися, отримувати одяг та корисну інформацію.

Тож перша зустріч пройшла вже 7 березня. Її відвідали багато подруг власниці кафе, серед яких членкині громадських організацій, зокрема, асоціації Babičky bez hranic (Бабусі без кордонів), InBáze та Amiga. Це організації, які допомагають інтеграції мігрантів.

Коли я побачила цих жінок, то зрозуміла, що все буде добре.

— Ми відкрили першу зустріч у кав’ярні для жінок, які постраждали через війну в Україні. Ми відразу дізналися, що крім одягу жінки цікавляться тим, як вивчити чеську мову, тож уже 14 березня провели першу лекцію з чеської мови.

Зараз у нас вже сім таких лекцій на тиждень, ще один раз — лекція української мови для чехів.

Раз на тиждень приходить соцпрацівниця з організації InBáze та психолог з Amiga, — розповідає власниця Хуаніта Консіл.

Що можна зробити у кафе

Українки можуть отримати допомогу, безкоштовно випити каву та поїсти, вивчити чеську та поспілкуватися зі своїми землячками.

Також кафе допомагають волонтери та небайдужі люди.

Вони приносять солодощі та залишають у ресторані кошти, щоб підтримувати роботу кафе Жінка.

У кафе є дошка з оголошеннями й запитами, що потрібно — одяг, взуття, іграшки тощо. Чехи читають їх і допомагають, а також лишають свої пропозиції, наприклад, допомоги з житлом.

Ще в кафе є кімната з речами, які приносили небайдужі, зокрема, це одяг, взуття чи необхідне дітям до школи.

Лекції чеської мови зазвичай ведуть дами пенсійного віку. Поки на добровільній основі, але планується, що їм виплачуватимуть символічну зарплату, бо попит на лекції величезний.

Проте допомагають не тільки жінкам, а й жінки. Раніше ми розповідали історію Анни Сакун, яка волонтерить у Черкасах на останніх тижнях вагітності.